L'un des plus importants employeurs d'Edmundston menacé de fermeture

C'est ce qu'indique l'un des propriétaires de l'établissement, John Bernard, qui soutient que plus de 115 emplois sont en jeu.

Nous avons des employés formidables, et ils nous ont permis de continuer en ces temps chaotiques , dit M. Bernard.

L'établissement situé sur les terres de la Première Nation malécite du Madawaska a pu réembaucher la majorité de ses employés après sa réouverture à fin du mois de juin.

Or, cela a été une lutte tout au long du processus , confie M. Bernard.

Contrairement au casino urbain de Moncton, qui est beaucoup plus grand, nos revenus proviennent de l'extérieur de la province, au-delà des frontières du Maine et du Québec , expose-t-il.

Des machines dans un casino. Photo : Radio-Canada

Selon John Bernard, plus de 50 % de la clientèle provient du Québec ou des États-Unis. De plus, avec les restrictions en place, le casino n'est plus aussi occupé qu'il ne l'était.

Une impasse avec le gouvernement

Selon les responsables de l'établissement, on aurait tenté d'avoir une discussion avec le gouvernement afin de revoir les critères de l'entente financière conclue entre Grey Rock et la province du Nouveau-Brunswick.

L'établissement d'amusement, qui est en marche depuis cinq ans, règle des paiements mensuels réguliers au gouvernement provincial par l'intermédiaire d'un organisme de réglementation, explique M. Bernard.

En plus d'un partage des recettes avec la province, Grey Rock verse aussi 44 000 $ dollars par mois au gouvernement, conformément à ses obligations en vertu de l'accord, dit-il.

Mais depuis quelques mois, l'établissement peine à fournir les montants demandés par le gouvernement.

John Bernard, responsable du Centre d'amusement Grey Rock Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

M. Bernard soutient que lorsque la zone 4 tombe en phase orange, comme il est le cas présentement, le Centre d'amusement voit une baisse des revenus supérieure à soixante-cinq pour cent .

Vu les circonstances, les responsables aimeraient que le gouvernement du Nouveau-Brunswick revoie les montants en prenant en considération les événements actuels.

Mais dans une lettre remise le 17 décembre dernier, le ministre des Finances Ernie Steeves aurait répondu aux responsables de Grey Rock qu'ils devaient toujours payer les sommes inclues dans l'entente, raconte M. Bernard.

Lorsque nous avons commencé, il était difficile de prévoir les revenus et les coûts [...] Nous avons dû signer l'accord actuel de partage des revenus sans avoir ces données , dit-il.

L'intérieur du Casino installé sur les terres de la Première Nation malécite du Madawaska. Photo : Elisa Serret

Aujourd'hui, nous savons que cela n'est pas viable si nous voulons garder nos portes ouvertes. L'année dernière, les choses sont allées de mal en pire. John Bernard, responsable du Centre d'amusement Grey Rock

En réponse à la menace de fermeture lancée par le Centre d'amusement Grey Rock lundi, le gouvernement a indiqué que bien que la formule de répartition des recettes dans le contrat du Grey Rock Casino ne soit pas modifiée pour le moment, la situation sera réévaluée à la fin de l'exercice financier dans l'espoir qu'un accord puisse être conclu sur un calendrier de paiement révisé qui permettrait au casino de demeurer en opération .

Le ministre des Finances, Ernie Steeves Photo : CBC/Mike Heenan

Une communauté inquiète

Les responsables de l'établissement d'amusement disent être de tout cœur avec les familles touchées par cette nouvelle.

Le député libéral Jean-Claude d'Amours s'est dit attristé de lire le communiqué de presse puisque selon lui, le Casino Grey Rock représente l'un des plus grands employeurs de la région d'Edmundston.

Il croit que le gouvernement de Blaine Higgs n'en a pas assez fait pour subvenir à l'économie locale et à la survie des entreprises de la province.

Les taux élevés de satisfaction résultent des décisions prises par le comité multipartite sur la COVID-19, selon le député libéral Jean-Claude D'Amours. Photo : CBC

Beaucoup d'entreprises ont dû être obligées à continuer à payer certaines obligations... Mais le gouvernement provincial à travers tout ça a été très peu ouvert à trouver des solutions , soutient le député.

M. d'Amours croit qu'une discussion est nécessaire afin de trouver des solutions viables à long terme qui permettront à ces employés de garder leur travail.