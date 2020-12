Le deuxième confinement en Ontario porte « un coup fatal aux PME », dit la FCEI

Les restrictions imposées aux commerces non essentiels par le nouveau confinement provincial pourraient mener un tiers des petites et moyennes entreprises (PME) à mettre définitivement la clé sous la porte.

Annoncées par le gouvernement Ford lundi, les mesures strictes imposées aux commerces à partir du 26 décembre sont très décevantes , se désole la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Il pouvait pas y avoir de décision plus mauvaise pour les entreprises de l’Ontario, pour l’économie dans son ensemble dans la province , déclare Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

L'Ontario a décidé de limiter les activités des entreprises non essentielles au ramassage en bordure de trottoir et à la livraison à partir de l'Après-Noël et pendant 2 à 4 semaines selon les régions pour contrer la propagation de la COVID-19.

Selon la FCEI, un tiers des PMEpetite et moyenne entreprise déclarent qu'elles ne pourront pas survivre à ce nouveau confinement.

Jasmin Guénette, vice-président aux Affaires nationales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Photo : Radio-Canada

En entrevue avec Radio-Canada, M. Guénette regrette la décision d'appliquer des règles uniformes à l'ensemble de la province.

Le premier confinement a été très difficile, le deuxième risque d’être fatal (...) Les décisions prises reflètent pas là où les cas sont détectés, c’est dommage. Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI

La Chambre de commerce de l'Ontario (CCO) se dit quant à elle profondément préoccupée par l’impact de la pandémie sur les petites entreprises et leurs employés, qui sont en danger sans que ce soit leur faute .

La subvention aux petites entreprises insuffisante?

La CCOChambre de commerce de l'Ontario souligne cependant que l'aide financière provinciale de 10 000 à 20 000 $ annoncée lundi offre aux petites entreprises en difficulté une chance de survivre à la deuxième vague .

Propriétaire de Three Lambs Registry and Baby Boutique, un magasin d'accessoires pour enfants à Windsor, Jeanine Jodin rétorque que cette aide promise suffira à couvrir à peine un mois de loyer.

Si elle comprend que le gouvernement est devant des choix difficiles, Mme Jodin pense qu'il devrait penser à annuler les remboursements des prêts accordés aux PME PME plus tôt dans l'année.