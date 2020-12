Une première messe de Noël à la cathédrale de Rimouski depuis 2014

La célébration est organisée par le Regroupement diocésain pour la sauvegarde de la cathédrale et la Fabrique Saint-Germain-de-Rimouski.

Cette messe aura lieu le 24 décembre à 23 h, en conformité avec les exigences édictées par la Direction de la santé publique en cette période de pandémie , est-il annoncé dans un communiqué.

À cette occasion, les Rimouskoises et les Rimouskois pourront entrer virtuellement dans la cathédrale et y constater son bon état de conservation , est-il également expliqué dans le communiqué. Ils seront émerveillés par sa grandeur, son élégance et le recueillement qu’elle inspire.

La messe sera diffusée sur le site internet de la Fabrique et sur Facebook et sur la chaîne communautaire COGECO, à la télévision.