Confinement provincial : entre surprise et résignation dans le Nord de l’Ontario

Le Dr Glen Corneil, médecin hygiéniste par intérim du district sanitaire du Témiscamingue ontarien, croit que ces nouvelles mesures sont nécessaires, en raison des cas qui continuent d’augmenter dans la région.

Le médecin hygiéniste par intérim de la région sanitaire du Témiscamingue ontarien Glen Corneil croit que la progression du virus en Ontario nécessitait une réaction de la part de la province. Photo : Radio-Canada

Je suis en accord avec les nouvelles mesures de confinement, mais je sais que ça va être difficile pour notre région, pour tout l’Ontario , explique-t-il.

M. Corneil se dit inquiet de l’augmentation du nombre de cas dans sa région et dans la province.

Il ajoute que le temps des Fêtes est un facteur de risques et souhaite que les Ontariens le célèbrent virtuellement .

Ford n’avait pas le choix , selon le maire de Hearst

Pour le maire de Hearst, cette décision de la part du Gouvernement Ford tombait sous le sens en raison de la progression actuelle de la COVID-19.

Roger Sigouin, le maire de Hearst. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Il n’avait pas le choix , estime Roger Sigouin, il y a encore trop de gens qui ne comprennent pas .

M. Sigouin pense que la décision du gouvernement devait être prise rapidement. Plus on attend, plus la situation va s'aggraver , explique-t-il.

L'édile refuse de perdre des gens dans la communauté et dans la région en raison de la maladie.

En ce qui a trait aux entreprises, M. Sigouin espère que la province va mettre en place des programmes pour venir en aide à ces commerces-là .

Lundi, l'Ontario a annoncé la mise en place d'une aide financière aux petites entreprises touchées par la COVID-19, qui consiste en un versement de 10 000 à 20 000 $ pour les entreprises admissibles.

Éviter que les gens voyagent

À Rivière-des-Français, au sud de Sudbury, les nouvelles mesures sont les bienvenues.

La mairesse de Rivière-des-Français Gisèle Pageau croit que le nouveau confinement est nécessaire pour enrayer la propagation de la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Je trouve que c’est une bonne chose finalement, il faut faire quelque chose pour empêcher la COVID-19 de se répandre, fermer une seule partie de la province ce n’est pas suffisant, parce que les gens voyagent , remarque la mairesse Gisèle Pageau.

Elle invite par ailleurs les entreprises de la région à faire preuve de patience, parce que le sacrifice en vaut la peine.

C’est mieux d’être sains et saufs que d’avoir des cas dans notre région , plaide-t-elle.

Surprises et inquiétudes chez les commerçants

Pour Veronica Desjardins, qui est gérante du restaurant Laughing Buddha et de la taverne Townehouse à Sudbury, l’annonce de confinement dans le Nord de l’Ontario est source de confusion.

Nous avons appris que Sudbury retournait aujourd’hui en zone verte, puis nous avons appris que nous serons en confinement, nous avons eu une journée intense à devoir changer nos plans , affirme-t-elle.

Elle ajoute que ses établissements devront repenser leurs plans au cours des prochains jours .

La réaction de surprise est partagée par Cora DeMarco, présidente du conseil des gouverneurs de la Chambre de commerce du Grand Sudbury.

Cora DeMarco croit que plusieurs petites entreprises ne se remettront pas des mesures sanitaires. Photo : Radio-Canada

Pour moi, cette annonce n’a pas de sens, nous sentions que nous avançons dans la bonne direction en retournant en zone verte en tant que communauté , explique-t-elle.

Elle affirme que l’imposition d’un confinement enlève la capacité aux entreprises locales de prévoir et de s’adapter à une progression des mesures sanitaires.

Selon elle, certaines entreprises ne vont jamais se remettre des pertes de revenu liées à la pandémie. Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, un tiers des PME de l'Ontario ne se relèveront pas de ces nouvelles restrictions.

Mélanie Verreault, qui est présidente de la Chambre de commerce de Timmins, affirme de son côté que ce deuxième confinement va être difficile pour les petites et moyennes entreprises de la région.

Mélanie Verreault se réjouit de la subvention rendue disponible par le gouvernement Ford pour aider les entreprises de sa communauté. Photo : Radio-Canada

Elle se dit cependant satisfaite que le gouvernement rende disponible une subvention de soutien aux petites entreprises qui devront fermer.

Selon elle, la perte des revenus au temps des Fêtes sera un dur coup, mais la province devait prendre ces décisions pour enrayer la propagation du virus .

Avec les informations de Bienvenu Senga.