La vaccination s'accélère à Montréal

La campagne de vaccination passe en deuxième vitesse avec l’ouverture de 21 nouveaux centres dans 14 régions du Québec . C’est à Montréal, où la pandémie frappe le plus fort, qu’il y en a le plus, soit cinq points de service.

Les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Henri, Jeanne-Le Ber et Notre-Dame-de-la-Merci ainsi que celui de l'Hôpital Sainte-Anne s’ajoutent au Centre hospitalier gériatrique Maimonides.

Les travailleurs de la santé et les personnes vivant dans un CHSLD seront priorisés au cours des prochaines semaines. Ce sera ensuite au tour des personnes âgées qui vivent à l'extérieur des CHSLD.

La logistique est complexe : il faut cinq personnes par établissement pour s'assurer de maintenir la chaîne de froid du vaccin de Pfizer-BioNTech, qui doit être conservé à -70 °C, avant son administration. Une fois qu’on le dilue, une fois qu’il est prêt à administrer à la personne, on a six heures pour l’administrer. Ça prend une gestion très serrée, selon le nombre de vaccins qu’on veut donner , a expliqué Hélène Paradis, cheffe du département de pharmacie du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Débuts modestes à Jeanne-Le Ber

Le CHSLD Jeanne-Le Ber, situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans l’est de la métropole, a inoculé lundi le vaccin à 21 de ses patients.

Le processus s’accélérera au cours des prochains jours avec plusieurs centaines de personnes vaccinées par jour.

Il est très content de retrouver une vie, de pouvoir nous revoir , a déclaré Roland Doyon, fils d’un patient, Normand Doyon, qui a été le premier à recevoir le vaccin au CHSLD Jeanne-Le Ber. Ça fait son bonheur. On souhaite juste un retour à la normale.

Je pense que le vaccin est une étape de plus après les mesures de distanciation et le port du masque , a poursuivi M. Doyon. Pour nous, c’est une étape de plus vers une liberté.

Montérégie, Laval, Laurentides

La vaccination s’amorce également en Montérégie, à Laval et dans les Laurentides.

Sur la Rive-Sud, un centre de vaccination amorcera ses activités à la clinique de vaccination du quartier Dix30 et un autre verra le jour à la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe (pavillon de la COOP).

La vaccination y est d'abord réservée au personnel des CHSLD, en attendant de trouver une solution pour acheminer le vaccin dans les établissements, tout en maintenant la « chaîne de froid ». Ce n’est pas du tout un désaveu de l’importance de vacciner cette population-là, ce sont vraiment des modalités organisationnelles , a précisé la Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.

Au nord de Montréal, l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval procédera à la vaccination des citoyens, et dans les Laurentides, l’opération se déroulera à la clinique désignée de dépistage de Boisbriand.

Le gouvernement fédéral estime que tous les Canadiens qui le souhaitent pourront se faire vacciner contre la COVID-19 d'ici la fin de septembre 2021.