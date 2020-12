Au tour de Joe Biden d’être vacciné contre la COVID-19

L’élu de 78 ans a reçu une dose du vaccin Pfizer-BioNTech dans un hôpital de Newark, dans l’État du Delaware, aux côtés de son épouse Jill Biden, vaccinée plus tôt dans la journée.

Je fais cela pour montrer que les gens doivent être prêts à se faire administrer le vaccin lorsqu'il sera disponible. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter , a dit le futur président vacciné au bras gauche, et a, au passage, a remercié les scientifiques et les travailleurs en première ligne .

Celui qui deviendra, en janvier, le président américain le plus âgé de l'histoire, a aussi salué l'administration sortante pour sa contribution dans la mise au point des vaccins.

Les Biden ont reçu leur dose une semaine après le début de la campagne américaine de vaccination, et la même journée où débutait aussi l’administration d’un second vaccin approuvé vendredi.

Deux vaccins

L'hôpital Hartford a reçu lundi 8800 doses du vaccin Moderna. Au moins dix employés ont été vaccinés. Photo : Getty Images / JOSEPH PREZIOSO

L’administration du vaccin de la compagnie Moderna a débuté lundi dans l’État du Connecticut.

La première injection a été accordée à une infirmière en soins intensifs de l’hôpital d’Hartford, qui s’est dite impatiente , puis heureuse d’être vaccinée.

J'ai vu des patients arriver en manque d'oxygène, et leur état progressivement empirer et ensuite mourir, sans que leur famille puisse être présente , a-t-elle souligné aux caméras avant de se faire piquer au bras.

Comme le vaccin de Pfizer-BioNTech, celui de Moderna se prend en deux doses, à quelques semaines d'intervalle. Il peut toutefois être conservé à -20 °C, plutôt qu’à -70 °C. Ces conditions moins strictes, qui ont forcé Pfizer à développer des contenants spécifiques pour le transport, devraient donner plus de souplesse aux efforts de vaccination dans des régions plus rurales et difficiles d'accès, selon les autorités américaines.

Jusqu'à présent, au moins 2,8 millions de doses de vaccins ont été distribuées aux États-Unis, dont 556 000 ont été administrées, selon le CDC. Près de 8 millions de doses supplémentaires devaient être livrées lundi, soit 2 millions du vaccin Pfizer-BioNTech et 5,9 millions du Moderna.

Les premières doses de ces deux vaccins sont réservées en priorité aux travailleurs du réseau de la santé et aux résidents des centres de soins de longue durée.

Vaccinés devant public

Les vaccinations en public se sont multipliées ces derniers jours, notamment pour surmonter les réticences chez une partie de la population américaine, méfiante par rapport au vaccin.

Si le personnel médical, davantage exposé au virus, est vacciné en priorité, un autre élu américain, le vice-président Mike Pence, a aussi reçu son vaccin publiquement vendredi. Nous sommes réunis ici dans le but de renforcer la confiance dans ce vaccin , avait-il déclaré.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, et la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, ont eux aussi reçu le vaccin.

La vice-présidente désignée, Kamala Harris, sera pour sa part vaccinée la semaine prochaine. Joe Biden et elle devraient avoir reçu les deux doses requises du vaccin pour être immunisés avant leur entrée en poste, fin janvier.

Quant au président Donald Trump, il n’a pas encore fait savoir s’il comptait ou non se faire vacciner prochainement. Infecté par le coronavirus en octobre, et hospitalisé pendant trois jours, le président sortant a dit à plusieurs reprises se considérer immunisé , sans toutefois rejeter l'idée d'être quand même vacciné.

17,8 millions de cas

Le temps presse aux États-Unis, épicentre mondial de la pandémie de coronavirus.

Encore lundi, plus de 189 000 Américains ont reçu un diagnostic positif de COVID-19, ce qui porte le total à plus de 17,8 millions d’infections, soit plus que tout autre pays sur la planète. Quant au nombre de morts, 1500 victimes de plus se sont ajoutées aux 317 000 décès enregistrés depuis février.

La situation suscite l'inquiétude alors que les États-Unis surveillent très attentivement la nouvelle variante du coronavirus détectée au Royaume-Uni. Les autorités américaines ignorent si cette nouvelle souche est présente en sol américain.

Le gouvernement espère toujours que 20 millions de personnes puissent être vaccinées d'ici la fin de l'année ou la première semaine de janvier. Mais la population générale ne devrait pas avoir accès au vaccin avant le printemps, en raison du nombre limité de doses disponibles.