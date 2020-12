Arrivés d’une zone rouge, ils souhaitaient entrer dans une résidence pour aînés de la région

La directrice de la résidence pour aînés Les Jardins du Patrimoine à Rouyn-Noranda, Joanne Malo, tient à rappeler à tous qu’il est interdit pour les gens venant d’une zone rouge de visiter les résidences pour personnes âgées de la région.

Une personne s’est présentée à la réception de la résidence qui venait d’une zone rouge et comme j’ai un gardien de sécurité à l’entrée, il leur a expliqué que ce n’était pas possible pour eux d’entrer à la résidence parce qu’ils étaient deux. Les gens ont compris et ils ont quitté la résidence , nous explique d’abord Joanne Malo, qui se sert de cet exemple survenu en fin de semaine pour sensibiliser la population.

Son organisation a d’ailleurs publié un message en ce sens ce week-end sur la page Facebook de sa résidence de Val-d’Or.

Ils en parlent beaucoup quand même dans les journaux, peut-être que les gens n’écoutent plus les consignes je ne sais pas, mais il reste que c’est quand même étonnant. La raison pour laquelle on a mis des gardiens, c’est justement pour être certain que les règlements de la Santé publique qu’on nous donne soient respectés , ajoute Johanne Malo.

Certaines modifications ont été faites à sa résidence pour la période des Fêtes. Un gardien de sécurité est présent en tout temps, une seule porte est maintenant accessible pour bien contrôler les entrées et sorties. Les résidents peuvent avoir deux visiteurs qui sont des proches aidants par période de 24 heures, les symptômes et la température des visiteurs sont vérifiés à l’entrée. Le port du masque et le lavage des mains sont évidemment obligatoires.

On n'est pas là pour jouer à la police, mais faire de l’éducation puis d’expliquer aux gens les mesures, peut-être que les gens n’étaient pas au fait des mesures, notre rôle c’est vraiment de s’assurer de la sécurité de nos résidents.

Aucun cas de COVID n’a été constaté dans les résidences des Jardins du Patrimoine de la région depuis le début de la pandémie.