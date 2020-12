Les Saguenéens accueilleront deux événements en environnement protégé

Les Saguenéens de Chicoutimi accueilleront à Saguenay deux événements en environnement protégé, soit du 22 au 24 janvier et du 29 janvier au 6 février.

L'organisation avait déposé sa demande auprès de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) mardi dernier.

Lors de la première bulle, deux autres équipes viendront à Saguenay. Trois matchs seront disputés du vendredi au dimanche. L'identité des adversaires n'est pas encore connue.

Lors de l'autre événement, une semaine plus tard, une équipe de plus sera présente et les matchs seront disputés sur une période neuf jours, soit du vendredi au samedi de la semaine suivante. Douze matchs seront alors disputés au Centre Georges-Vézina.

Comme c'est le cas depuis le début de la saison au Québec, tous ces matchs de saison régulière seront disputés sans spectateurs.

C’est une excellente nouvelle. Les retombées économiques reliées à la tenue de ces deux environnements protégés vont faire du bien à nos partenaires et c’est bon pour le moral des gens de la région , a fait savoir par voie de communiqué Serge Proulx, directeur des opérations chez les Saguenéens.

Le plan des Saguenéens avait été élaboré en compagnie de Promotion Saguenay ainsi que de la Ville, qui est propriétaire du club.

En temps normal, ce serait une très bonne nouvelle pour la région et l’équipe. En temps de pandémie, c’est une nouvelle encore plus importante , a poursuivi Serge Proulx.

Accord de la Santé publique

Cette annonce survient après un dialogue constructif avec les officiers de la Santé publique du Québec et après un bilan positif de notre premier événement protégé qui s’est tenu à Québec il y a quelques semaines , a souligné, dans un communiqué distinct, le commissaire de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , Gilles Courteau.

La LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec avait tenu un environnement protégé à Québec du 17 au 27 novembre. À cette occasion, les équipes limitaient leurs déplacements entre leur hôtel, le Centre Vidéotron pour les matchs et le Pavillon de la jeunesse pour les entraînements.

La priorité de la ligue demeure de permettre à nos athlètes de se développer sur la patinoire et sur les bancs d’école dans l’environnement le plus sécuritaire possible. Ce type d’événements est, pour l’instant, devenu la meilleure solution pour atteindre ces objectifs , a conclu le commissaire.

D'autres événements ailleurs

En plus de celle de Saguenay, il y aura trois autres bulles au Québec du 22 au 24 janvier, soit à Shawinigan, Drummondville et Rimouski. Pour l’événement de neuf jours, qui se déroulera du 29 janvier au 6 février, outre Chicoutimi, Drummondville et Rimouski seront les deux autres destinations.

Le dernier match au Centre Georges-Vézina remonte au 11 octobre.