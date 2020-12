Soulagement alors que l’Ontario se confine, tout près de la frontière avec la région

La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, affirme avoir eu des craintes en ce qui concerne les déplacements dans les deux sens. Habituellement, les populations de sa région vont faire les courses dans la province de l’Ontario. Elle explique que des municipalités ontariennes telles que North Bay attirent les foules de Témiscamingue avec leurs grands centres d’achats et leurs services marchands très développés .

Son autre inquiétude concerne les déplacements de l’Ontario vers sa région. L’autre crainte, c’est que des gens du sud de l’Ontario, Barry, Toronto, aient des propriétés de villégiature ici sur le territoire (...) et qu’ils s’en viennent passer les Fêtes dans leurs propriétés , explique-t-elle.

On est tout près. Il y a un lac qui sépare l’Ontario d’ici. Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue

Pour le maire de la ville de Témiscaming, Yves Ouellet, il faut faire confiance à la population. En se promenant ici jusqu’à maintenant, il n'y a pas d'afflux de véhicules de l’Ontario qui arrivent ici , dit-il. Selon lui, pour l’instant, il n’y a pas de problèmes, d'autant plus qu’il fait confiance en la capacité des populations à respecter les règles. Ça ne se fait pas d’aller se confiner ailleurs , lance-t-il.

Bonne nouvelle

À Notre-Dame-du-Nord, une autre municipalité qui partage sa frontière avec l'Ontario, la nouvelle est toute fraîche. Le maire Nico Gervais se dit rassuré. C’est une bonne nouvelle en soit, avec les cas de COVID du côté ontarien qui augmentent, puis nous on a pratiquement rien, affirme-t-il. Je pense que c’est une très bonne idée que pour les gens du Témiscamingue, on reste au Témiscamingue et vice-versa , ajoute-t-il.

Notre-Dame-du-Nord, au Témiscamingue (archives) Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Même son de cloche pour Mme Bolduc. À tous les niveaux, on reçoit plutôt positivement la fermeture des points d’entrée au Québec par l'Ontario , déclare-t-elle.

Malgré les inquiétudes de ces derniers jours, Mme Bolduc pense qu’il faut rester calme. Elle pense que la pandémie devrait unir tout le monde plutôt que d’attiser la méfiance et la division.

Il faut s’assurer de bien faire les choses et de ne pas être outre mesure ni arrogant ni déplaisant dans toute la situation. Tout le monde, qu'on soit au Québec ou en Ontario, on est tous pris avec la même maladie , conclut-elle.