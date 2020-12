Réinventer Dickens pour s’adapter à la pandémie

Distanciation oblige, c’est dans leur voiture que les membres de sa famille, comme le reste du public, s’apprêtent à voir une version inhabituelle du Conte de Noël de Charles Dickens.

Dans un stationnement transformé temporairement en théâtre en plein air, trois comédiens, accompagnés d'un bruiteur, récitent ce classique du temps des Fêtes. Chacun dans leur cubicule, ils racontent l’histoire d’Ebenezer Scrooge, un vieil homme avare qui reçoit la visite de trois fantômes lui révélant quel est le véritable esprit de Noël.

Pour respecter les recommandations de la santé publique, le théâtre Alliance d’Atlanta a choisi de présenter une version surtout sonore de cette production, qui fait habituellement intervenir des décors impressionnants et plusieurs figurants.

Nous avons toutes sortes de sons et de fréquences, mais il fallait répéter virtuellement , se souvient la metteuse en scène adjointe Alexis Woodward, qui raconte les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette version peu conventionnelle du Dickens.

La metteuse en scène adjointe du « Conte de Noël » présenté à Atlanta, Alexis Woodward. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Visiblement, le public rassemblé en cette soirée plutôt fraîche de début décembre apprécie l’adaptation. En guise d'applaudissements, les automobilistes allument leurs phares et multiplient les coups de klaxon.

Sans les artifices généralement associés à la pièce, la troupe s’est replongée dans le texte de Dickens. Bien qu’écrite en 1843, cette œuvre, qui critique l’individualisme et les écarts de richesse dans l’Angleterre victorienne, avait des échos particuliers en cette année de pandémie.

En lisant le Dickens, ça nous a rappelé Atlanta et les inégalités économiques qui sont très présentes dans cette ville , raconte la metteuse en scène Leora Morris, une Canadienne qui était responsable de l'adaptation de la pièce.

Cette année, les gens ont particulièrement besoin d'argent, cherchent un emploi et utilisent les banques alimentaires comme rarement auparavant , ajoute-t-elle.

Une perte de revenu importante

L’industrie des arts de la scène, aux États-Unis comme dans de nombreux pays, n’échappe d’ailleurs pas à ces difficultés économiques.

L’Institut Brookings, un groupe de recherche, estime qu’entre avril et août, 2,7 millions de travailleurs liés au monde des arts et du divertissement ont perdu leur emploi aux États-Unis en raison de la pandémie.

Pour certaines institutions qui ont dû fermer leurs salles et se couper de leur public depuis des mois, l’annulation des représentations du Conte de Noël de Charles Dickens représente une épreuve supplémentaire.

Le théâtre Ford, à Washington Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier Auclair

Au théâtre Ford, institution historique de Washington, cette pièce présentée pendant près d’un mois permettait de remplir les coffres. Cette année, l’établissement, qui tenait à présenter ce classique, a opté pour une version qui sera présentée gratuitement à la radio publique le jour de Noël.

Le Conte de Noël génère souvent la majorité des revenus dans une saison. Ça permet à de nombreux théâtres de financer d'autres productions. Brandon Prendergast, directeur de production au théâtre Ford

Même le théâtre Alliance d’Atlanta, qui peut présenter sa pièce à l’extérieur, ne s’attend pas à renflouer les coffres avec le Conte de Noël cette année.

Comme la pièce est présentée devant des automobilistes, l’établissement anticipe de ne pouvoir accueillir que le tiers du public habituel, ce qui ne générera que le cinquième des revenus généralement associés à cette production.

Fermer le rideau

La metteuse en scène Leora Morris préfère voir les choses d’un bon œil.

Parce que le Conte de Noël est traditionnellement une source importante de revenus et qu'il doit rejoindre le plus de gens, il y a souvent une limite au risque que l'on peut prendre , explique-t-elle, en référence aux changements de distribution et de présentation du spectacle que la troupe a osé effectuer cette année.

De plus, la présentation de la pièce de Dickens, même sous une autre forme, a permis à des professionnels du monde des arts de survivre en cette année où les contrats ont été rares.

Ça m’a permis de payer mon loyer et de continuer de pratiquer mon art , lance ainsi la conceptrice scénique du spectacle à Atlanta, An-Lin Dauber.

Cette production lui offre, ainsi qu'à ses collègues, une bonne manière de fermer le rideau sur une période difficile, dont le prochain acte demeure néanmoins imprévisible.