Faible augmentation pour le compte de taxes des citoyens de Ville-Marie en 2021

Les dépenses de fonctionnement prévues pour l’exercice financier 2021 totalisent 5 364 000 $, une augmentation de 2,26 % comparativement au budget 2020.

Des investissements de plus de 4,8 millions de dollars sont prévus en 2021. Des sommes importantes seront entre autres investies à la marina.

La marina de Ville-Marie (archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

La Ville souhaite aussi consacrer plus de 3 millions de dollars à la réfection et l'aménagement du parc de jeux situé derrière l'aréna Frère-Arthur-Bergeron. Par contre, les demandes de subventions n’ont pas toutes été approuvées.

C'est notre gros morceau. Par contre, le projet va être à réévaluer, car on a appris que le projet n'a pas été retenu. C'est sûr qu'il faut rénover ce parc-là, les modules sont dus depuis plusieurs années. On va aller de l'avant c'est sûr, mais de quelle manière? Il va peut-être falloir modifier le projet , explique le maire de Ville-Marie, Michel Roy.

La Ville de Ville-Marie a aussi réservé un montant de 25 000 $ pour le projet de la nouvelle piscine au Témiscamingue.

On voulait déjà mettre des sous de côté pour démontrer notre sérieux, qu'on est partie prenante dans ce dossier avec les autres municipalités. On voulait déjà réserver des montants pour des besoins qu'il pourrait y avoir. On sait que c'est à Ville-Marie. Est-ce qu'il y aura des études de terrain, des coûts d'ingénieur, on ne le sait pas, on se prépare tranquillement , ajoute Michel Roy.

La Ville travaille activement sur la gestion de ses actifs municipaux. Plusieurs équipements et infrastructures seront à changer d'ici les prochaines années afin de maintenir des services de qualité.

Ces investissements importants auront un impact budgétaire pour les citoyens à partir de 2023.

En 2020, la Ville estime que les dépenses liées à la pandémie de COVID-19 ont représenté plus de 150 000 $.