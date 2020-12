Il y aura du hockey junior à Rimouski cet hiver

Les Rimouskois auront droit à du hockey junior cet hiver : deux séries de parties auront lieu, en janvier et février, dans l'amphithéâtre de la ville.

La ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a choisi quatre villes du Québec, dont Rimouski, pour former des bulles où les équipes pourront se réunir pour s'affronter.

Les autres environnements protégés retenus par la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec sont Chicoutimi, Drummondville et Shawinigan.

À Rimouski, deux autres équipes de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec vont se joindre à l'Océanic entre le 22 et le 24 janvier et chacune des équipes va disputer deux parties.

Une seconde bulle sera formée entre le 29 janvier et le 6 février : en plus de l'Océanic, trois autres équipes s'installeront à Rimouski et disputeront un total de 12 parties.

L'annonce réjouit Jean-Philippe Bérubé, directeur des ventes et du marketing de l'Océanic.

On est très heureux d'avoir été choisis par la Ligue pour accueillir les environnements protégés, explique-t-il. À l'aide de nos partenaires de la région, nous sommes très contents de pouvoir accueillir ces équipes de la façon la plus sécuritaire possible .

Toutes les équipes de la bulle rimouskoise, y compris l'Océanic, s'installeront à l'Hôtel Rimouski pendant toute la durée de ces deux moments.

Même si on est chez nous, l'Océanic de Rimouski devient une équipe comme les autres : elle va loger et se nourrir à l'Hôtel Rimouski, et va se plier aux protocoles de tests rigoureux qu'on doit suivre , explique Jean-Philippe Bérubé.

L'identité des équipes et le calendrier détaillé seront dévoilés début janvier par la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

Avec les informations de René Levesque.