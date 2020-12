Serres et conversion énergétique au cœur de l’autonomie alimentaire bas-laurentienne

Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRDBSL) a déposé son plan d'action en matière d'autonomie alimentaire qui propose notamment d’augmenter la production en serre et de miser sur des sources d’énergies plus durables.

Au micro de l’émission Info Réveil, lundi matin, la directrice générale du Collectif, Mélodie Mondor, a fait l’énumération des grandes lignes de ce plan qui a été déposé au nom des MRCMunicipalité régionale de comté de la région.

Ce qu’on veut, c’est vraiment allonger la saison de culture pour permettre d’augmenter le volume de production et permettre d’utiliser le secteur bioalimentaire comme fer de lance pour la relance économique au Bas-Saint-Laurent , a résumé Mme Mondor qui estime que l’autonomie alimentaire est une priorité pour la région .

Cet allongement de la saison de culture passera donc par le développement de serres, mais également par l’utilisation de l’aquaculture et de l’aquaponie.

Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent souhaite également que de plus en plus d’agriculteurs changent la manière dont ils alimentent leurs installations.

On va favoriser la conversion des systèmes de chauffage à la biomasse ou à l’électricité , a expliqué Mélodie Mondor. On sait aussi que [le] gouvernement [du Québec] a proposé des tarifs d’électricité préférentiels pour la production en serre.

Le développement d’infrastructures d’entreposage et de transformation sera également encouragé par le Collectif qui y voit une façon de rehausser la valeur de certains produits agricoles.

Deux autres enjeux sont également soulevés en ce qui concerne l’autonomie alimentaire du Bas-Saint-Laurent : la mise en marché locale et la relève dans le milieu agricole.

Si elle a convenu qu’ il y a déjà beaucoup de mise en marché localement , Mélodie Mondor a toutefois noté qu’un plus grand rayonnement est toutefois possible.

On sent qu’il y a encore plus de place pour développer [des partenariats] , a-t-elle souligné.

En ce qui a trait à la relève à assurer du côté des agriculteurs de la région, Mme Mondor a rappelé que le Bas-Saint-Laurent était membre du réseau de jumelage national, l’Arterre.

Malgré cela, beaucoup de fermes manquent toujours de relève dans la région, selon la directrice générale du Collectif.