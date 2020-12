Harmonium, la musique sans compromis

Marquante dans les années 1970, la musique du groupe québécois Harmonium garde aujourd’hui toute sa magie et sa splendeur. À l’occasion de la diffusion d’Histoire sans paroles : Harmonium symphonique, retour en archives sur cet ensemble mythique qui a su créer des pièces avec audace et liberté.

C’est en 1972 que Serge Fiori (guitare, voix) et Michel Normandeau (guitare, voix) forment le groupe Harmonium. Au départ, ils composent et chantent en anglais, mais la décision de chanter en français ne tarde pas vu le contexte politique ambiant de l’époque.

Le bassiste Louis Valois se joint à eux en 1973. Le trio enregistre ensemble le premier album éponyme du groupe en huit jours. Le disque connaît un succès instantané et 125 000 exemplaires sont écoulés.

Documents, 5 août 1975

Dans cet extrait de l’émission Document du 5 août 1975, Serge Fiori parle de la place du groupe Harmonium dans le paysage musical québécois.

Entouré des jeunes membres du groupe, cinq mois après la parution du second album, Si on avait besoin d’une cinquième saison ou Les cinq saisons, le leader explique qu’Harmonium n’a pas fait de concessions. L’album se veut plus progressif et plus poussé musicalement que le premier. Pierre Daigneault (flûte, saxophone, clarinette) et Serge Locat (piano, synthétiseur) s’ajoutent au groupe.

Le succès s’explique peut-être justement par l’absence de recherche du succès. Harmonium ne cherche pas à répondre aux diktats de l’industrie du disque et du spectacle. Les musiciens se donnent toute la latitude possible pour faire éclore une chanson.

Entre Harmonium et le public passe un courant chargé d’une grande émotivité. Serge Fiori explique que tout ce que le groupe peut sentir de beau et de mauvais, le public le ressent également.

Y’a du monde ici qui ont décidé de faire des chansons d’une manière un peu plus intégrale que cela s’est fait avant. (…) On est placé là pour le dire et pour le vivre ensemble. C’est bien important, ce n’est pas une chose qui est là pour deux minutes. Serge Fiori

L’ascension sera pour Harmonium un moyen de dire encore plus de choses. L’argent amassé par les réussites sera réinvesti dans la production et la création musicales.

En 1976, Harmonium sort son troisième album, L’Heptade. Un album concept qui innove encore plus que le précédent et décrit les sept niveaux de conscience de la vie d'un individu, de la folie à la sagesse.

Fête de la Saint-Jean, 26 juin 1976

À la fête nationale de la Saint-Jean en 1976, Serge Fiori interprète la chanson Comme un fou devant près d’un demi-million de personnes.

L’Heptade, qui a coûté près de 90 000 $ à produire, connaît à l’instar des autres albums du groupe un important succès. Aucune de ses chansons ne fera l’objet de 45 tours à la radio, chaque chanson ayant une durée moyenne de 10 minutes.

Les musiciens sont aussi exigeants envers eux-mêmes qu’envers les autres membres du groupe. La complexité des pièces et le souci du détail dans les arrangements placent Harmonium dans une classe à part.

En septembre 1977, Harmonium part en tournée européenne et tient la première partie des concerts du groupe britannique Supertramp.

En 1978, Harmonium est invité par le gouvernement de René Lévesque pour un voyage culturel en Californie. Le groupe doit se produire à Berkeley, mais le camion qui transporte leurs instruments s’égare en chemin. Les membres du groupe refusent de jouer avec des instruments loués. Le concert est annulé, mais au retour des instruments, Harmonium se produit dans quelques salles de la région californienne.

Quelque temps après leur retour de Californie, le 13 décembre 1978, l'animateur de Téléjeans Dominique Harel s’entretient avec Louis Valois et Monique Fauteux.

Telejeans, 23 décembre 1978

Louis Valois parle de son expérience musicale. Il n’est pas amer de ce voyage sur la côte ouest américaine.

Monique Fauteux rejoint le groupe au moment de l’enregistrement de L'Heptade. Elle participe au chœur de voix avec Estelle Ste-Croix, Pierre Bertrand et Richard Séguin. La chanson Corridor, qu’elle interprète magnifiquement de sa voix douce comme un murmure, est venue d’une façon toute spontanée.

Louis Valois et Monique Fauteux expliquent la façon de fonctionner au sein de l’ensemble.

Quand tu te consacres à Harmonium, ça prend beaucoup de temps, c’est la seule exigence que l’on a entre nous. Louis Valois

Serge Fiori a souvent comparé son groupe à un autobus avec une porte à l’avant et une porte à l’arrière. Chaque membre est libre de ses choix. Aucun n’est pris dans un carcan et c’est ce qui définit Harmonium : la liberté.

Téléjournal, 29 novembre 2019

Le 29 novembre 2019 au Téléjournal, Louis-Philippe Ouimet mène une sympathique entrevue avec les trois membres fondateurs du groupe qui se remémorent les moments marquants.

À la toute fin des années 1970, le groupe est au sommet de sa gloire. La compagnie CBS qui signe l’album L’Heptade souhaite traduire l’album en anglais afin de propulser le groupe sur la scène internationale. Ce que certains membres refusent, dont Serge Fiori.

On nous déroule un pont d’or, des millions de dollars, à la condition qu’on traduise L’Heptade en anglais. On s’est regardé et on a dit "never" Louis Valois

Cette décision n’est pas appuyée par tous les membres du groupe et c’est une des raisons qui ont mené à sa dissolution.

À cette époque, il devient également de plus en plus difficile pour Serge Fiori de monter sur une scène. L’auteur-compositeur-interprète développera un trouble des neurotransmetteurs induit par la prise de LSD plus tôt dans sa vie, comme il le dira dans sa biographie S’enlever du chemin écrite par Louise Thériault et publiée en 2013. L'angoisse et une grande fatigue s’emparent de lui. Le succès devient lourd à porter.

Les trois albums du groupe se retrouvent dans la liste du journaliste Bob Mersereau qui regroupe les 100 meilleurs albums canadiens de tous les temps.

En 2019, Serge Fiori, Michel Normandeau, Serge Locat et Louis Valois ont été intronisés au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.