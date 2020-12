Tintamarre de clochers et de sirènes pour les travailleurs de la santé à Noël

L’archevêque de Québec, Gérald-Cyprien Lacroix, tenait absolument à remercier les travailleurs de la santé et tous ceux de l’appareil public, alors qu’exceptionnellement les églises seront vides à Noël.

On veut faire le 24 au soir, pendant la grande soirée de Noël, un tintamarre de solidarité pour dire à toutes ces personnes-là qui sont en service : ''on sait que vous êtes là et on l'apprécie.''

Le cardinal invite l’ensemble de la population à témoigner de leur reconnaissance aux travailleurs, même si certains dénoncent ouvertement les mesures sanitaires décrétées par le gouvernement Legault. On a beau être d'accord ou pas d'accord, on ne peut pas ne pas apprécier le service qu'ils rendent à la société. [...] C'est vraiment exceptionnel ce que ces gens-là font , avance-t-il.

Le maire Régis Labeaume doit donner les détails sur la participation de la Ville de Québec à cet événement lors d’un point de presse prévu à 16 h 15.