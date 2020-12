Un 5e Chemin de Noël à la sauce 2020

Pour présenter l’événement, il aura tout de même fallu y faire quelques modifications, mais son grand manitou, Bernard Labadie, assure que ça va être Le Chemin de Noël, tel qu’on l’a toujours vécu .

Offert en l’absence de public, le 5e Chemin de Noël mettra une fois de plus à l'avant-plan la musique des Violons du Roy, les chants de La Chapelle de Québec et la narration du comédien Yves Jacques, de retour après avoir joué le même rôle en 2018, lors d'une seule et unique représentation au Palais Montcalm, mercredi, à 18 h.

Bernard Labadie en répétition pour « Le Chemin de Noël », en 2019 Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Seule différence, la captation audiovisuelle sera diffusée en direct sur les ondes d’ICI Musique classique, sur l’application OHdio et sur la page d’ICI Québec.

Même si les règles sanitaires en vigueur ont demandé une certaine adaptation, Bernard Labadie estime être demeuré fidèle à la formule qui s’est avérée si populaire au cours des dernières années.

C’est certain que l’absence du public, ça change la donne complètement, parce que c’est un événement qui se veut un événement populaire [...] Et il y a toujours des moments pendant l’événement où on demande à la foule de se lever et de chanter avec nous à pleins poumons. Cette année, on n’en aura pas. Bernard Labadie, directeur musical

On pourra entrer dans tous les foyers québécois et du monde, non seulement par le son, comme on le faisait avant, mais par l’image , a noté le chef fondateur des Violons du Roy et directeur musical de La Chapelle de Québec.

Moment de recueillement

La procession aux chandelles a dû être sacrifiée, mais l’ADN de l’événement n’a pas été altéré. Bien sûr, le choeur sera réparti à 2 mètres de distance sur scène. Quant au narrateur, lui, il sera installé en majesté près de l’orgue , indique Bernard Labadie. Tout sera en place pour un moment solennel de mémoire et de recueillement.

En 2019, des patineurs avaient allumé des lampions sur la glace pendant «Le Chemin de Noël». Cette année, la procession a été annulée. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Thibault-Delorme

C’est rare de nos jours qu’on puisse se recueillir. Les gens ont fui les églises. Mais il reste ce moment-là, avec ces textes-là et ces chants populaires — et certains un peu plus particuliers — et ça nous amène quelque part , croit Yves Jacques.

Je pense que la Ville de Québec en ce moment a besoin de se guérir des événements qui se sont passés dernièrement et je pense que c’est l’endroit pour le faire. Ces textes-là, avec cette musique-là, c’est un baume sur des plaies encore vives. Yves Jacques, comédien

Sur le plan musical, les spectateurs ne devraient pas être trop dépaysés. Des classiques du temps des Fêtes ouvriront le concert.

D’abord, il y a un bloc de quatre chants populaires que tout le monde connaît, qui sont des chants qu’on fait chaque année et où on demande au public de se joindre à nous : Venez, divin messie!, Les anges dans nos campagnes, Ça bergers, Il est né le divin enfant. Et on espère que les gens, quand ce sera le temps de les faire, où que les gens soient [...] qu’ils chantent à tue-tête comme ils le feraient s’ils étaient au Palais Montcalm , a souhaité le chef d’orchestre.

Un répertoire plus francophone

En cette année d’exception, le répertoire a été revu afin d’y inclure plus de titres francophones et québécois. Comme à l’habitude, on y retrouvera aussi des chants anglais et allemands.

Bernard Labadie, directeur musical, en répétition pour «Le Chemin de Noël» 2019 Photo : Radio-Canada / Régis Peugnet

Les amateurs de musique auront surtout la chance d’assister à une grande première mondiale, alors qu’un cantique original, Mais où sont les neiges d’antan?, dont la musique et le texte sont respectivement signés par François Dompierre et Denys Arcand, sera interprété pour la première fois.

C’est une invitation que j’ai lancée à François dans l’esprit d’une tradition qui est liée à l’événement qui a donné naissance au Chemin de Noël. Le Chemin de Noël, c’est une adaptation québécoise d’une cérémonie qui a lieu chaque année à Cambridge (Angleterre) le 24 décembre, le Festival of Nine Lessons and Carols. Et à chaque année là-bas, le chef commande un nouveau [cantique de] Noël à un compositeur. C’est la première fois qu’on le fait ici.

Composante caritative

Le Chemin de Noël comportera en outre une composante caritative, alors que les spectateurs seront invités à contribuer à La Boussole, un organisme d’aide aux proches de personnes atteintes de maladie mentale.

En plus de la diffusion en direct du 23 décembre à 18 h, l’événement sera rediffusé sur ICI Première (106,3) à Québec, ainsi que sur l’application OHdio, le 24 décembre, à 22 h.