Taux de mortalité plus élevé dans les hôpitaux de la municipalité régionale du Cap-Breton

Chaque année, l'organisme indépendant calcule le taux de mortalité des patients dans les hôpitaux au pays. Les chercheurs utilisent une formule qui tient compte des caractéristiques cliniques des patients, comme l'âge et les maladies chroniques.

Près de 50 % plus de décès sont survenus [dans les quatre hôpitaux de la municipalité régionale du Cap-Breton] que ce à quoi on aurait pu s'attendre avec un modèle statistique , affirme Joseph Amuah, gestionnaire de contenu pour l' ICISInstitut canadien d'information sur la santé .

Le deuxième plus grand centre urbain en Nouvelle-Écosse compte un hôpital régional à Sydney et trois hôpitaux communautaires à Glace Bay, New Waterford et North Sydney.

126 décès « évitables »

Selon la formule utilisée par l' ICISInstitut canadien d'information sur la santé , un hôpital qui obtient un résultat inférieur à 100 a sauvé la vie de patients qui devaient mourir, tandis qu'un hôpital qui obtient un score supérieur à 100 a vu des patients mourir alors qu'ils étaient censés vivre.

La moyenne nationale est 95.

Les hôpitaux de la municipalité régionale du Cap-Breton affichent un taux de mortalité de 143 pour la dernière année, selon l'organisme de recherche sur la santé. Ça veut donc dire que sur les 420 patients qui sont décédés en 2020 en milieu hospitalier dans la région de Sydney, 126 n'auraient pas dû mourir en principe.

Les hôpitaux cap-bretonnais traînent le pire taux de mortalité au pays pour une troisième année consécutive.

Le seul autre hôpital en Atlantique dont le taux de mortalité des patients dépasse la moyenne nationale est l'hôpital régional Dr-Everett-Chalmers, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, avec un score de 133.

Toutefois, selon Joseph Amuah, ces données ne devraient pas être prises isolément et ne devraient pas être utilisées pour comparer un hôpital à un autre.

Manque de ressources, déplore le personnel

Au Cap-Breton, les conclusions de l' ICISInstitut canadien d'information sur la santé sont néanmoins jugées très préoccupantes par le personnel des hôpitaux.

Le Dr Paul MacDonald, responsable de la médecine interne à la Régie de santé de la Nouvelle-Écosse pour l'est de la province. Photo : CBC / Tom Ayers

Lorsque vous voyez ces données encore et encore, vous avez l'impression que [les décideurs] n'ont pas fourni suffisamment de ressources pour arranger les choses. Si la maison est en feu, vous devez mobiliser des ressources supplémentaires , insiste le Dr Paul MacDonald, responsable de la médecine interne à la Régie de santé de la Nouvelle-Écosse pour l'est de la province.

Des mesures ont été prises au sein des hôpitaux pour essayer de changer ces résultats, mais elles n'ont pas encore eu les résultats escomptés, précise le cardiologue qui pratique lui-même à l'hôpital régional de Sydney.

Le Dr Paul MacDonald déplore un manque d'action de la part des décideurs à Halifax. Selon lui, les demandes pour davantage d'équipement et de personnel sont régulièrement refusées par les autorités sanitaires provinciales, pour des raisons budgétaires notamment.