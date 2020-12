Les surdoses ont tué plus de 1500 personnes en Colombie-Britannique en 2020

Les morts par surdose ont ainsi dépassé la centaine pour un neuvième mois consécutif en novembre. C'est l'équivalent de5 décès par jour dans la province.

Une paire de chaussures accrochée au pont Burrard, à Vancouver, représentant l'un des nombreux décès de la crise des opioïdes. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

Concentrations extrêmes de fentanyl

Des 1548 personnes mortes d’une surdose en Colombie-Britannique depuis le début de l'année, 1288 avaient consommé une substance contenant du fentanyl, comptant pour 83 % des cas, rapporte le Bureau du coroner.

Les résultats des rapports de toxicologie montrent un plus grand nombre de cas avec des concentrations extrêmes de fentanyl entre les mois d'avril et novembre 2020 par rapport aux mois précédents.

Parfois 40 fois plus puissant que l’héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine, le fentanyl est moins cher à produire que les autres drogues et peut se retrouver dans d'autres substances illicitesà l'insu du consommateur, explique Santé Canada.

Puisque quelques grains suffisent pour causer la mort, le fentanyl entraîne des taux élevés de surdose et de décès par surdose , note l'agence de santé fédérale.

La décriminalisation de la possession simple de drogue est réclamée par plusieurs experts. Photo : Shutterstock / Adam Melnyk

Appels à l'action pour freiner l'épidémie mortelle

Le mois dernier, le conseil municipal de Vancouver a voté à l'unanimité en faveur d'une motion réclamant d’Ottawa le pouvoir de décriminaliser la possession simple de drogues illicites.

Il joint sa voix à celles du premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, de l'Association canadienne des policiers et de la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, qui réclament que le gouvernement fédéral se penche sur la question.

Des défenseurs des droits de la personne et des experts réclament aussi un approvisionnement sûr en médicaments pour contrer les ravages du fentanyl.

Les gens ont besoin d'options et de compassion, soutient la nouvelle ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Sheila Malcolmson.

Son gouvernement s'engage à trouver de nouvelles façons d'éloigner les gens des drogues contaminées , à obtenir plus de lits de traitement et à promouvoir la décriminalisation des drogues pour réduire la stigmatisation.

En avril prochain, la Colombie-Britannique soulignera le triste cinquième anniversaire de la déclaration de l'État d'urgence sanitaire visant à contenir le fléau.