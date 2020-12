Des haltes-chaleur pour les itinérants de Québec

La fermeture des commerces ne fait pas que des victimes chez les marchands. Elle cause également des dommages collatéraux insoupçonnés.

Avec le nouveau confinement cet hiver, les personnes sans-abri ont de moins en moins de toits pour se protéger du froid.

La plupart des lieux qui permettaient aux gens d'aller se réchauffer, de socialiser, sont maintenant fermés. Si on pense à la bibliothèque ou encore aux cafés où les gens allaient prendre un café et passaient une partie de la journée. Tous ces lieux-là étaient fréquentés par les personnes en situation d'itinérance , explique Olivier Martin, directeur au soutien à la famille et à la communauté au YMCA St-Roch.

Pour combler ce vide, deux nouveaux centres comptent accueillir des personnes en situation d'itinérance dès le 11 janvier, dont un dans les locaux du YMCA et l'autre à l'emplacement du Rendez-vous centre-ville de Lauberivière.

Avant la COVID-19, l'organisme de la rue Saint-Paul accueillait, dans deux centres de jour, la clientèle qui cherchait un peu de chaleur, soit le sous-sol de l'église Saint-Roch et dans ses locaux principaux.

Mais en raison de la crise sanitaire, l'organisme a dû concentrer l'offre de service sur la rue Saint-Paul.

On a dû interrompre les services en raison de la pandémie. On a ramené les intervenants du Rendez-vous centre-ville, vers la rue Saint-Paul, parce qu'il fallait doubler le nombre de personnes pour la désinfection, les mesures sanitaires, la distanciation notamment , précise Éric Boulay, directeur général de l'organisme.

Éric Boulay estime à environ 10 000 le nombre de personnes en situation d'itinérance.

On ne peut pas penser que Lauberivière, seul, puisse absorber toutes les demandes de la ville. Éric Boulay, directeur général de Lauberivière

Éric Boulay, directeur général de Lauberivière Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Deux centres de jour

D'autres organismes communautaires ont donc décidé de prendre la relève.

Le Projet intervention prostitution Québec deviendra le gestionnaire du centre de jour, à l'emplacement de l'ancien Rendez-vous centre-ville et le YMCA ouvrira un autre refuge dans ses locaux de la rue du Pont.

On a discuté ensemble pour arrimer nos deux projets et être complémentaires. Eux, vont être ouverts le matin, le soir et la fin de semaine et nous, on va être en après-midi la semaine. Eux, ça va être vraiment un milieu de vie pour se réchauffer. Nous, on va avoir un aspect plus de socialisation et de projets de vie , illustre Olivier Martin

Ça vient de notre désir de venir en aide aux communautés plus vulnérables, mais aussi de devenir une vitrine de la mixité du quartier Saint-Roch. Olivier Martin, directeur au soutien à la famille et à la communauté au YMCA St-Roch

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale de son côté contribue à la mise en place de ces deux ressources à titre de bailleur de fonds. Le financement est puisé à même une enveloppe d’urgence du gouvernement du Canada appelée Vers un chez-soi COVID.

Ce projet dans le sous-sol de l’église Saint-Roch, tout comme celui au YMCA, vise à fournir à la clientèle itinérante un lieu où se réchauffer, prendre un café, se laver et obtenir de l’aide au besoin. L’ouverture découle de la fermeture des cafés et restaurants pendant la pandémie, ce qui retire plusieurs possibilités de refuge pendant la journée en période hivernale , écrit Matthieu Boivin, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Le marguillier de la paroisse Sainte-Marie-de-l'Incarnation, Nicolas Marcil Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Le marguillier de la Paroisse Sainte-Marie-de-l'Incarnation, Nicolas Marcil, dont l'un des projets voit le jour au sous-sol de son église, applaudit l'initiative.

Ça cadre tout à fait à notre mission. On est très content. Si on peut collaborer à un projet qui va permettre aux plus vulnérables de notre société d'avoir un peu de chaleur pendant l'hiver , se réjouit Nicolas Marcil.

La date d'ouverture du service d'urgence de l'église St-Roch n'est pas encore déterminée tandis que celui du YMCA est prévu vers le 11 janvier.