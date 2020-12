Le documentaire Les seize saisons de Nagano pour dire au revoir à Kent Nagano

Kent Nagano devait diriger un ultime concert sur l’Esplanade du Parc olympique en août dernier, mais la pandémie de COVID-19 a forcé l’OSM à annuler l’événement. En entrevue avec Katerine Verebely, chroniqueuse à Tout un matin, il dit que faire ses adieux à distance fut difficile ces derniers mois, lui qui se trouve en Europe depuis le début de la crise sanitaire.

Le plus touchant, c’est que tout le monde m’a envoyé des photos de la première neige à Montréal, raconte le chef d’orchestre. Pour moi, l’hiver est un moment magique au Québec. J’adore la neige.

Le documentaire Les seize saisons de Nagano suit le maestro pendant sa dernière année avec l’Orchestre symphonique de Montréal. La pièce préférée du chef d’orchestre, la 9e Symphonie de Beethoven, est au cœur du récit, puisque cette œuvre était celle qui devait être jouée par l’OSM lors de son concert d’adieu.

C’est une œuvre exceptionnelle dans notre répertoire et un idéal d’humanité, explique le chef d’orchestre. On ne peut pas imaginer une œuvre plus pertinente pour 2020-2021.

Kent Nagano a quitté son poste de directeur musical de l'OSM cette année. Photo : Getty Images / Johannes Simon

La 9e Symphonie de Beethoven est donc symbolique, d'autant plus qu'il s’agit de l’œuvre qui a marqué son premier concert à titre de directeur musical de l’OSM, en 2006, ainsi que l’inauguration de la Maison symphonique, en 2011. De l’avis de plusieurs, Kent Nagano aura apporté une inestimable contribution culturelle et sociale à Montréal, en plus d’avoir redoré le blason de l’OSM.

Le documentaire Les seize saisons de Nagano, réalisé par Michel Barbeau et produit par Pamplemousse Média, sera diffusé le 30 décembre à 21 h, sur ICI TÉLÉ.