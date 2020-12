Le Noël blanc 2020 menacé par de fortes pluies et un 12°C

Environnement et Changement climatique Canada s'apprête d'ailleurs à envoyer un bulletin spécial : un système s'amène sur l'ensemble de la province et va laisser jusqu'à 40 mm de pluie dans certains secteurs à compter du 24 décembre.

Le tout combiné avec des rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h dans la vallée du Saint-Laurent et un mercure largement au-dessus du point de congélation partout au Québec.

La prophétie du malheur

Un cocktail suffisant pour transformer le météorologue Alexandre Parent en prophète de malheur, du moins pour ceux qui souhaitent un Noël blanc.

Avec le faible couvert de neige qui est présent au sol sur l'Outaouais, la grande région de Montréal, la Montérégie, l'Estrie, la région de Trois-Rivières, fort probablement que le 25 au matin, il n'y aura plus de neige au sol. Il y a donc beaucoup plus de chances qu'on aura un Noël vert qu'un Noël blanc pour ces secteurs , souligne le météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada.

La circulation automobile sur une route sous la pluie Photo : iStock / RobertCrum

Quand il fait 12°C à Baie-Comeau pour Noël...

Alexandre Parent s'attend à un « 18 à 24 heures de pluie » dans tout le Québec méridional : de l'Abitibi à la Gaspésie en passant par Québec et la Côte-Nord.

Et les Québécois n'auront pas froid. À Baie-Comeau, par exemple, le mercure grimpera à 12°C, selon les prévisions actuelles.

Ce long épisode de précipitations liquides combiné avec des températures chaudes peut-il venir à bout du Noël blanc même dans les régions plus nordiques?

Du côté de Québec, par exemple, il y a déjà une bonne dizaine de centimètres au sol. Il devrait rester un bon 2 centimètres, ce qui est la condition pour avoir un Noël blanc le 25 au matin. Mais on sera sous la pluie encore pour Noël , rétorque Alexandre Parent.

Inondations?

Le système en provenance du Midwest américain est surveillé depuis plusieurs jours par Environnement et Changement climatique Canada qui a d'ailleurs prévenu ses partenaires de la sécurité civile. Des inondations ne sont pas exclues.

Peu de Québécois devraient voyager à travers la province en raison des mesures sanitaires en vigueur. Ceux qui souhaitent prendre la route sont toutefois invités à faire preuve de vigilance en raison de possibles accumulations d'eau sur la chaussée. Le verglas ne sera toutefois pas au rendez-vous.

À Montréal, les chances d'avoir un Noël sont estimées actuellement à 68%, alors que les probabilités étaient de 85% dans les années 70. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Les probabilités d'un Noël blanc diminuent

Vous avez l'impression qu'il y a moins de Noëls blancs au cours des dernières années au Québec? Vous ne rêvez pas, selon Alexandre Parent.

En 2020, les chances d'avoir un Noël blanc à Montréal sont de 68 %, tandis que dans les années 70, les probabilités étaient plutôt de 85 %, selon les statistiques d'Environnement et Changement climatique Canada.

À Québec, les probabilités étaient de 100 % dans les années 60, alors qu'elles sont aujourd'hui de 90 %.

C'est une tendance qu'on observe au cours des 70 dernières années qu'il y a de moins en moins de Noëls blancs et c'est comme ça partout au pays , observe Alexandre Parent. C'est une autre conséquence du réchauffement climatique, c'est-à-dire que l'hiver tarde à s'installer et qu'on a de moins en moins de neige au sol.

Cette année, du côté de Montréal, on a actuellement 10 cm de neige au sol, incluant la journée d'hier. On pourrait terminer avec 20-25 d'ici la fin du moins. La normale est de 49, donc on devrait terminer le mois avec la moitié moins de neige qu'on reçoit habituellement. Même chose du côté de Québec, on est actuellement à 30 cm, alors que la normale est de 72 cm , illustre Alexandre Parent.

Selon les prévisions à long terme, une bordée de neige est attendue entre Noël et le Jour de l'An. La majorité des Québécois peuvent donc entretenir l'espoir d'enterrer une fois pour toutes 2020 sous un léger couvert de neige.