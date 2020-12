Chirurgies annulées ou reportées : une raison pour rester à la maison, selon un médecin

Les Manitobains en attente d'une chirurgie non urgente doivent prendre leur mal en patience, car le nombre de patients hospitalisés avec la COVID-19 demeure élevé, ayant pour effet de repousser les opérations non urgentes.

Le professeur de musique à la retraite Gerry Bilton en sait quelque chose. Il doit être opéré pour une tumeur bénigne derrière l’œil gauche et a vu sa chirurgie être annulée ou reportée quatre fois ces derniers mois. Toutefois, son intervention chirurgicale est jugée assez importante pour ne pas être annulée complètement.

Edward Buchel, qui est médecin en chef du service de chirurgie du Centre des sciences de la santé, affirme qu'il ne faut pas oublier toutes ces personnes qui, comme Gerry Bilton, doivent patienter pour des interventions non urgentes. Selon lui, les annulations de chirurgies sont une raison de plus pour respecter les directives de la santé publique, rester à la maison et limiter ses contacts.

Si vous avez une hernie discale [et que vous ne pouvez être opéré], vous risquez d’avoir plus de douleur, de prendre plus de médicaments, de ne pas travailler. Si vous vous êtes déchiré l'épaule, c’est la même chose , explique le médecin.

Gerry Bilton avait l'habitude de marcher plusieurs kilomètres tous les jours. Il fait maintenant son épicerie de peine et de misère. Sa tumeur exerce une pression sur son cerveau, entraînant des problèmes de mémoire et de motricité.

Ça rend la partie droite de mon corps instable et incontrôlable, explique-t-il. Je perds parfois connaissance pour aucune raison.

Les effets d’un système de santé sous pression

La province a annulé 5300 chirurgies au cours de la première vague de la pandémie.

Elle pourrait devoir en annuler tout autant dans la deuxième vague, selon Edward Buchel, qui a fait cette affirmation lors d’une tournée de l'hôpital destinée aux médias, plus tôt en décembre.

Plusieurs hôpitaux ont eu des éclosions de COVID-19 au Manitoba et plusieurs décès sont liés à ces éclosions.

En accueillant les médias dans le service de chirurgie du Centre des sciences de la santé, au début du mois de décembre, l’infirmière en chef Jennifer Cumpsty a voulu se faire rassurante en affirmant que l'unité de chirurgie est sécuritaire. C'est, dit-elle, est une zone désignée où les patients atteints de COVID-19 ne sont pas admis.

Mais Gerry Bilton, qui doit être opéré en janvier, craint de contracter la COVID-19 s’il se rend à l’hôpital. Cette fois-ci, c'est lui qui a annulé le rendez-vous.

Ma voisine est allée à l'hôpital pour une infection au pied et elle n’a pas été à la maison pendant six semaines parce qu'elle a contracté la COVID-19 , note-t-il.

Le chef du service de chirurgie au Centre des sciences de la santé de Winnipeg, le Dr Edward Buchel, a déclaré que l'annulation de certaines chirurgies était une conséquence malheureuse de la pandémie de COVID-19. Photo : Mikaela MacKenzie/Winnipeg Free Press/Canadian Press

Le Dr Buchel rappelle que l'annulation des chirurgies est une conséquence malheureuse de la pandémie. Mais selon lui, aucune personne ne meurt en attendant des chirurgies non urgentes. Ce sont des choses terribles, mais nous devons garder les gens [atteints de la COVID-19] en vie , dit-il.

Avec les informations d'Ian Froese