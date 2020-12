Harmonium symphonique certifié disque d’or en moins d’un mois

Lancé le 3 décembre, l’album Harmonium symphonique - Histoire sans paroles a déjà été vendu à 40 000 exemplaires et a donc été certifié or. Cette reconnaissance émeut profondément Serge Fiori.

C’est un cadeau immense. [...] Je pense aux 40 000 personnes qui se sont procuré ça qui nous font un honneur incroyable , a-t-il lancé alors qu’il recevait son disque d’or, dans une vidéo mise en ligne par l’étiquette GSI Musique.

Si vous n’êtes pas là, on n'existe pas. C’est aussi simple que ça.

L’album, totalisant plus de 140 minutes de musique, réunit l’œuvre intégrale d’Harmonium. Elle a été adaptée par le maestro Simon Leclerc – devenu un grand ami de Fiori – et interprétée par l’Orchestre symphonique de Montréal à la Maison symphonique de la Place des Arts.

Comme le titre l’indique, la voix de Serge Fiori ne figure pas sur Histoire sans paroles. Le chanteur et musicien a toutefois coréalisé l’album avec Leclerc, sous la direction artistique de Nicolas Lemieux, l'instigateur du projet.

C’est un aboutissement absolument incroyable pour les œuvres , a résumé Serge Fiori.

Histoire sans paroles est vendu en ligne  (Nouvelle fenêtre) seulement sur la plateforme Oziko, qui a été lancée récemment. Les 40 000 fans d’Harmonium ont pu y acheter l’album soit en version numérique ou physique (CD et vinyle).

L’œuvre intégrale sera également diffusée sur les ondes d’ICI Musique et ICI Musique classique à minuit dans la nuit du 24 au 25 décembre.

Il faut traverser cette période grise

Serge Fiori a profité de l’occasion de la remise de son disque d’or pour adresser un message de soutien à ceux et celles qui, comme lui, trouvent difficile de ne pas pouvoir voir ses proches pendant le temps des Fêtes.

Je sais que c’est dur, je sais que c’est gris, mais on a ça, on a de la musique, on a du bon monde, on a des personnes soignantes, on a des gens hallucinants!