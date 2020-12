La douceur des Fêtes inégalée de 1895

Un scénario vécu à quelques reprises par le passé, notamment en 2015 lorsque le mercure à Québec avait grimpé à 10,9 °C le 24 décembre et à 6,3 °C le jour de Noël. Il indiquait même à 20 °C en Montérégie. Toutefois, il existe un Noël encore plus marquant dans l’histoire de Québec, celui de 1895.

Ce n’est pas la température du jour de Noël qui retient uniquement l'attention cette année-là, mais bien la durée de l'épisode de douceur. Du 18 décembre au 5 janvier, le thermomètre atteint des niveaux dignes du printemps!

Contrairement à ce qu'affirment les articles d’époques, il ne faisait pas 40 degrés au-dessus de zéro, mais bien 4 degrés au-dessus du point de congélation, selon les mesures officielles d’Environnement et Changement climatiques Canada.

Un extrait du journal L'Électeur du 2 janvier 1896 où il est question de la douceur observée durant la période des Fêtes. Photo : BAnQ, Journal L'Électeur, 2 janvier 1896

Dans un article du journal L'Électeur du 2 janvier 1896, on explique que le phénomène météo fait jaser.

Les anciens n'y comprennent plus rien; le soir, au coin du feu, ils expriment leur étonnement et décrivent les tempêtes de décembre de leur temps . La glace cède un peu partout sur le fleuve emportant des cabanes à pêches dans Portneuf.

Cueillir des fleurs à Noël

Le journal L’Union de Saint-Hyacinthe va encore plus loin dans sa publication du 26 décembre. On peut y lire qu’un cultivateur de La Présentation, M. Amable Jacques, avait été en mesure de faire six livres de sucre d’érable.

Selon L'Événement du 28 décembre, un citoyen de Lévis cueillait des pensées dans son jardin. II en était de même à Portneuf où une petite fille, le matin de Noël, apportait un bouquet de violettes à la crèche de l’Enfant Jésus.

La comparaison avec le printemps est abordée dans l'édition du 30 décembre de L'Événement.

On se serait cru en plein mois de mai; brise tiède et soleil resplendissant dans un ciel sans nuages. II y avait une foule de promeneurs sur nos grandes rues et les fringants équipages leur donnaient un air d’animation inaccoutumée. Le casque de fourrure est remplacé par le chapeau de feutre et la plupart des piétons ont endossé le pardessus léger.

Monsieur Louis Jobin, sculpteur et statuaire. Photo : BAnQ / Fonds J.E. Carrier

Déception

Le sculpteur Louis Jobin, dont l'actuelle école secondaire de Saint-Raymond dans Portneuf porte le nom, est sous le choc.

Établi sur la rue Claire-Fontaine, il avait préparé plusieurs sculptures de glace pour le Carnaval, mais la douceur les a détruites.

Ses bonshommes font pitié : têtes, bras et jambes, tout est disparu. Il n’en reste plus que les troncs qui fondent à vue d’oeil , décrit le journal L'Événement, le 19 décembre.

Choc brutal

Le réveil du 4 janvier est brutal pour les Québécois qui voient le mercure chuter à -25,6 °C. Ce froid de janvier, qui perdure quelques jours, permet l’inauguration du Carnaval. Des monuments de glace ont été sculptés à temps, dont une forteresse devant l’hôtel du Parlement, une arche de glace sur la côte de la Montagne et une statue de la liberté sur la rue Saint-Joseph, selon La Presse du 28 janvier 1896.

Comme quoi ce n’est pas d’hier que nous vivons des Noëls verts à Québec!

Définition d'un Noël vert: Il faut avoir moins de 2 cm de neige au sol pour considérer le 25 décembre au matin que le Noël est vert. Source : Environnement et Changement climatique Canada.

Sources :

Noëls anciens de la Nouvelle-France d'Ernest Myrand

La Presse 28 janvier 1896

L’Électeur 2 janvier 1896

L’Événement 30 décembre 1895