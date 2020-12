La commission de surveillance de la GRC critique le suivi de ses recommandations

À la tête d’une équipe d'avocats et d’enquêteurs, Michelaine Lahaie précise que son rôle est de voir quelles recommandations faites à la GRCGendarmerie royale du Canada ont finalement été mises en place. Or, dit-elle, il est parfois difficile de faire le suivi avec la GRC.

La demande de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes (CCETP) intervient alors que le gouvernement fédéral promet de bousculer la surveillance de la GRC en 2021.

Une partie de la responsabilisation de la GRC, c’est son devoir d’indiquer quand les recommandations qu'on leur propose ont été mises en œuvre. Et, si ce n'est pas le cas, elle doit également être en mesure d’expliquer pourquoi , explique Michelaine Lahaie.

Ce que je demande, c’est qu'un rapport annuel sur la mise en œuvre de nos recommandations soit produit par le commissaire [de la GRC] et étudié par la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes. Michelaine Lahaie, directrice de la CCETP

Il y a quelques semaines, la CCETPCommission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC publiait un rapport qui exprimait ses inquiétudes face à l'utilisation des fouilles à nu par les agents de la GRCGendarmerie royale du Canada . L’organisme a plus particulièrement critiqué le détachement basé à Iqaluit, où des membres de la Gendarmerie royale du Canada ont retiré des sous-vêtements lors de fouilles corporelles.

Cet incident fait suite à un rapport de 2017 qui soulignait des lacunes importantes dans la politique de fouille personnelle de la GRC, qui inclut les fouilles à nu.

Cet épisode a attiré l’attention de la CCETPCommission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC , et l’agence s’est penchée sur le sujet.

Nous n'avions aucun moyen de vérifier que ces recommandations avaient effectivement été mises en œuvre. Nous avons donc entrepris un deuxième examen et, au cours de cet examen, nous avons découvert que certaines de ces recommandations avaient été mises en œuvre, mais pas toutes , explique Michelaine Lahaie .

Au cours de l'été, elle a affirmé devant un comité fédéral que la GRC n'avait pas écouté les recommandations de l’agence au cours des dernières années au sujet du comportement des agents de la GRC lors d’appels de vérification du bien-être de personnes, lorsque leurs proches expriment une crainte concernant leur santé ou leur sécurité.

Des projets de loi qui n'aboutissent pas

Elle a également averti le comité fédéral que la CCETPCommission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC n'avait pas les ressources nécessaires pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ses recommandations par la GRCGendarmerie royale du Canada . C'est notamment pourquoi elle a envoyé cet automne une lettre au ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, demandant plus de pouvoirs et de ressources.

Deux projets de loi qui auraient notamment élargi le pouvoir de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes afin d’inclure les plaintes du public contre l'Agence des services frontaliers du Canada n’ont pas abouti au Parlement en raison des élections fédérales de 2019 et d'une prorogation.

Michelaine Lahaie exhorte donc Bill Blair à modifier ces projets de loi avant de les présenter à nouveau, en précisant des délais réglementaires afin que le commissaire de la GRC réponde aux rapports de l’agence.

La directrice de l'organisme critique le temps que la GRC met parfois pour répondre aux rapports visant à recommander des changements à la police fédérale. Photo : Radio-Canada / Toni Choueiri

Il faut noter que, bien que la GRC soit légalement tenue de répondre aux rapports de la CCETPCommission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC , il n'y a a priori pas de délais réglementaires. Il faut donc en moyenne 17 mois à la GRC pour répondre à un rapport et aux recommandations soumis par l’agence.

En date du 15 décembre, 158 dossiers d'examen des plaintes au Canada attendaient toujours une réponse de la GRC. L'un attend depuis plus de quatre ans, tandis que 21 dossiers sont en attente depuis trois à quatre ans.

La GRC explique cette situation par son besoin d’étudier les recommandations de manière approfondie, bien qu’elle tente d'y répondre le plus rapidement possible . L’agence et la GRC ont même rédigé un protocole d'entente pour établir les normes concernant la publication des rapports de la Commission, mais le protocole n’est pas une procédure obligatoire pour la GRC.

Un certain nombre de rapports d'enquête très médiatisés de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC, dont celui portant sur l'enquête menée par la GRC dans le cadre du décès par balle d’un jeune Autochtone de la Saskatchewan, Colten Boushie, sont toujours en attente de publication parce que le bureau du commissaire ne leur a toujours pas fourni de réponse.

À l'heure actuelle, la réactivité de la GRC aux plaintes du public n'est pas à la hauteur de ce que j'estime nécessaire , affirme Michelaine Lahaie.

Je crois que les Canadiens ont le droit de recevoir une réponse à leurs plaintes dans un délai raisonnable, et ce n’est pas le cas actuellement. Michelaine Lahaie, directrice de la CCETP

Les recommandations faites par l’agence sont formulées en fonction du contexte au moment du dépôt du rapport. Elles auront donc possiblement un effet moins important, sinon inutile, si les recommandations sont mises en place plusieurs mois ou années après l’enquête.

Un processus de traitement des plaintes du public est crédible lorsqu'il répond aux besoins actuels. Nos conclusions et recommandations sont formulées au moment où ces rapports sont rédigés et, dans certains cas, en raison d'un retard inexplicable dans les réponses, ces conclusions et recommandations ne sont plus pertinentes. Et c'est ma plus grande préoccupation , dit Mme Lahaie.

Une surveillance civile accrue en 2021 , promet la gouverneure générale

La lettre rédigée par Michelaine Lahaie et adressée au ministre Bill Blair, obtenue grâce à une demande d'accès à l'information, souligne la nécessité de disposer de ressources adéquates afin de garantir que la Commission continue de remplir son mandat de base .

Julie Payette a dit qu'elle voulait se pencher davantage sur les enquêtes de la GRC en 2021. (archives) Photo : Getty Images / AFP

Les principales prévisions de dépenses pour 2020 et 2021 montrent que la Commission, qui emploie 76 personnes, verra son budget diminuer, passant de 11,1 millions de dollars au cours de l'exercice précédent à 10,19 millions de dollars.

Malgré cela, la Commission d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC signale une augmentation de 22 % du nombre de plaintes reçues en 2019 et en 2020 par rapport à l'année précédente.

En septembre, le discours du Trône de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, promettait de faire progresser la surveillance civile accrue des organismes d'application de la loi, y compris la GRC .

Un porte-parole du ministre Bill Blair a déclaré qu'un projet de loi concernant la Commission serait déposé en 2021, sans préciser quand.

Avec les informations de Catharine Tunney