Jusqu’à 30 000 cas de COVID-19 d’ici la fin janvier en Ontario, selon des projections

Selon les projections présentées lundi par le Groupe pour le consensus en matière de modélisation et de conseils scientifiques de l’Ontario, près de 30 000 cas de COVID-19 pourraient être répertoriés quotidiennement dans la province d’ici la fin du mois de janvier, dans le scénario le plus pessimiste.

Le groupe indique également qu’une augmentation d’occupation de lits dans les unités de soins intensifs de la province est inévitable. Plus de 300 personnes atteintes de la COVID-19 seront aux soins intensifs d’ici la fin décembre dans tous les scénarios envisagés.

Selon le pire des scénarios, ce nombre pourrait dépasser 1500 patients à la mi-janvier.

En date du 21 décembre, 265 patients se retrouvaient aux soins intensifs dans la province en raison de la COVID-19. Ce nombre a augmenté de 83,1 % dans les 4 dernières semaines.

Le seuil critique de 150 patients aux soins intensifs a été atteint à la fin novembre, seuil à partir duquel l’ensemble des services hospitaliers de l’Ontario doit commencer à rationner leurs services à la population.

Selon le Dr Adalsteinn Brown, président du Groupe pour le consensus en matière de modélisation et de conseils scientifiques de l’Ontario, le taux d’occupation actuel menace l’accès aux soins pour d’autres types de patients.

Les projections du groupe indiquent également que les foyers de soins de longue durée seraient à surveiller de près dans les semaines à venir. Avec une hausse de cas dans la province viendrait inévitablement une augmentation du nombre d’éclosions dans les foyers de soins de longue durée de la province.

Alors que la province enregistre plus de 2000 nouveaux cas pour une 7e journée de suite, le groupe affirme que la capacité à contrôler la croissance des cas est précaire, mais que le nombre de décès quotidiens pourrait doubler d’ici la fin du mois de janvier.

Il y a des éclosions partout où les gens sont réunis , souligne la Dre Barbara Yaffe, médecin hygiéniste en chef adjointe de l'Ontario.

Nous avons vu de grandes files d'attente, des gens qui ne respectaient pas le deux mètres de distance et certains qui ne portent pas leur masque correctement. Dre Barbara Yaffe, médecin hygiéniste en chef adjointe de l'Ontario.

Le pourcentage de positivité serait en train de se stabiliser, mais il demeure plus élevé par rapport au mois de novembre. Il a notamment connu une importante diminution dans le secteur de Peel depuis le début du mois de décembre.

Le groupe souligne que selon les données recueillies en France et en Australie, un confinement strict de 4 à 6 semaines peut réduire le nombre de cas en Ontario à moins de 1 000 par jour et peut-être beaucoup plus bas avec des tests de dépistage et du soutien.

Un confinement de 6 semaines entraîne une plus grande diminution des cas , a précisé le Dr Brown en conférence de presse.

Des sources ont confirmé à Radio-Canada que le gouvernement de Doug Ford considérait sérieusement mettre toute la province en confinement dès le jeudi 24 décembre. Une annonce en ce sens est attendue vers 13 h lundi.

Plus de détails à venir