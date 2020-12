Plus de 10 nouveaux cas de COVID-19 en 3 jours en Abitibi-Témiscamingue

Parmi les quatre nouveaux cas, trois d'entre eux se trouvent dans la MRC de la Vallée-de-l'Or, et le quatrième, dans la MRC d'Abitibi. Le nombre de cas total s'élève donc à 139 depuis le début de la deuxième vague dans la région.

En ce qui concerne les quatre cas les plus récents, le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue indique que deux de ces personnes ont été en contact avec un cas déjà déclaré. Une personne a été exposée au virus à l'extérieur de la région et une autre personne se trouve présentement à l'extérieur de la région.

La directrice de la santé publique Lyse Landry rappelait la semaine dernière l'importance de diminuer les contacts sociaux.

Pourquoi le Québec se met sur pause ? Pour limiter les contacts sociaux. On le sait, ce virus-là aime les humains, il se nourrit de contacts sociaux. Plus on va diminuer nos contacts sociaux, plus on va être capable de gérer la pandémie et on va limiter la transmission communautaire. Nous sommes très chanceux dans la région, nous avons pu prévenir les éclosions, nous en avons eu quelques-unes dans les milieux de travail, mais on a pu les contrôler et on n'en a pas eu dans la deuxième vague dans les résidences pour personnes âgées. C'est tous ensemble qu'on va s'en sortir , a-t-elle affirmé.

Aucune personne n'est hospitalisée présentement.