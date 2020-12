Trans Mountain met un terme aux contrats de deux entrepreneurs

L’annonce survient alors que, la semaine dernière, la société énergétique a annoncé la suspension volontaire de ses travaux jusqu’au 4 janvier à la suite d'incidents liés à la sécurité des chantiers que l'entreprise juge inacceptables .

Le dernier incident rendu public s'est produit le 15 décembre, lorsqu'un travailleur a été grièvement blessé sur un chantier en Colombie-Britannique. Trans Mountain n'a pas précisé si ce dernier est la cause de la résiliation des contrats.

Nous ne souhaitons pas commenter les conditions de nos relations contractuelles avec les entrepreneurs , soutient Trans Mountain.

Ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes dévoués, d’abord et avant tout, à la sécurité et nous insistons pour que nos entrepreneurs et sous-traitants le soient également.

Des incidents sont survenus sur les chantiers de Trans Mountain au cours des derniers mois. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Un accident mortel

L’une des compagnies dont le contrat est résilié est SA Energy Group. En octobre, l’un de ses employés, Samatar Sahal, a été tué alors qu'il travaillait sur le pipeline à Edmonton.

L'homme a été frappé par une pièce d'équipement.

Les entrepreneurs qui les remplaceront seront confirmés dans les semaines à venir , indique Trans Mountain.

SA Energy est membre de l’association des fournisseurs de pipelines du Canada.

L'un des tronçons les plus difficiles

Trans Mountain a également mis fin à son contrat avec Spiecapag Canada et Fort St. John's Macro.

Les entrepreneurs ont été embauchés pour construire le tronçon Coquihalla-Hope, en Colombie-Britannique, un tronçon considéré comme étant l’un des plus complexes du tracé.

La société Fort St. John's Macro affirme que le contrat avait été résilié en raison de difficultés entre la coentreprise et Trans Mountain , ajoutant être en discussion pour d’autres contrats futurs.

Le jumelage de l'oléoduc Trans Mountain, long de 1150 kilomètres, permettra de presque tripler sa capacité, estimée à 890 000 barils par jour. Photo : Kinder Morgan

Le projet d'expansion

Le gouvernement fédéral a acheté l'oléoduc Trans Mountain et son projet d'expansion pour 4,4 milliards de dollars en 2018.

Doubler l'oléoduc entre l'Alberta et la Colombie-Britannique devrait coûter 12,6 milliards de dollars. La mise en service est prévue en décembre 2022.

Une fois terminé, l'agrandissement augmentera la capacité du pipeline d'environ 300 000 à 890 000 barils par jour.