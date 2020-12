Sans murs ni billets : un parcours artistique lumineux

À l'aube du temps des Fêtes, on s'est dit qu'il manquait encore de féérie, qu'il fallait reconnecter avec notre public, mais différemment. De là est née l'idée d'un parcours extérieur où les gens pourraient, à défaut de pouvoir se rencontrer dans nos salles, voir l'art se pointer sur leur chemin , explique Rosie Belley, responsable des projets spéciaux à La Bordée et co-porte-parole du projet Sans murs ni billets.

Un circuit de six stations extérieures est proposé. Des oeuvres visuelles et audio de même que quelques vidéos sont présentées de différentes façons.

L'oeuvre «Les divinités spectaculaires», lors de son inauguration au Diamant, en novembre 2019 Photo : Radio-Canada / Hans Campbell

Sur la rue des Glacis, au Diamant, on peut admirer la fresque de l’artiste Zïlon accompagnée d’un balado.

On invite les gens à venir voir, le soir, parce qu'il y a un super jeu de lumière , souligne Élise Rousseau, stratège numérique au Diamant et cofondatrice du projet Sans murs ni billets.

Une partie de l'oeuvre «Les divinités spectaculaires», de Zïlon. Photo : Radio-Canada / Hans Campbell

Le balado rend hommage à une période assez spéciale à Québec, l'avènement du punk et de la new wave. On avait le bar le Shoeclack Déchaîné qui se trouvait dans cet espace-là auparavant.

On explique comment Zïlon s’est inspiré de cette époque-là pour créer la fresque. C’est vraiment un clin d'oeil; ce n’est pas une représentation fidèle de l’époque. On a aussi Robert Lepage qui nous livre des anecdotes et des références historiques. Et on a aussi le comédien Yves Jacques qui était un client régulier de ce bar. Il a même ouvert le bar avec son groupe , raconte Élise Rousseau.

La Maison pour la danse est située au 336, rue du Roi Photo : Radio-Canada / Olivier Bouchard

Sur la rue du Roi, la Maison pour la danse présente, en vitrine, deux oeuvres du peintre et muraliste, Phelipe Soldevila.

Non loin de là, sur le mur arrière de La Bordée, se trouve la murale Foule qui fait place à une projection multimédia, le soir venu.

La murale «Foule» s'illumine en soirée, à l'intersection de la rue Dorchester et du boulevard Charest. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

De plus, à l’entrée du Complexe Méduse, situé la rue Saint-Vallier, l’organisme Recto-Verso nous propose de découvrir six capsules explicatives sur les arts multidisciplinaires.

Quant à la Maison de la littérature, elle y expose un dessin de grand format de l’artiste Paul Bordeleau.

Les marcheurs sont également invités à se rendre sur le terrain du Grand Théâtre de Québec pour écouter un extrait musical du ballet Casse-Noisette, interprété par l’Orchestre symphonique de Québec. Une station d’écoute se trouve sous l’arbre illuminé du Grand Théâtre. C’est un décor splendide pour apprécier cette musique féérique de Tchaïkovsky.

Les gens sont invités à revenir autant qu’ils le veulent! Le parcours est gratuit, et c’est autant pour les petits que pour les grands , mentionne Rosie Belley.

On peut aisément réécouter les vidéos et les balados de ce circuit grâce aux liens qui se trouvent sur la page web lediamant.ca.

Et voilà! Une visite fort agréable qui nous permet de rester en contact avec le milieu des arts vivants.