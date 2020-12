Début imminent de la vaccination dans l'Est-du-Québec

Ces sites ont été déterminés afin de maximiser la vaccination des groupes prioritaires.

Dans les trois lieux ciblés, soit l’hôpital de Sept-Îles, le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Rimouski et le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle, les aînés et certains membres du personnel soignant recevront le vaccin en priorité.

Les proches aidants âgés de 70 ans et plus qui visitent une personne en CHSLD au moins trois par semaine pourront également se faire vacciner en priorité.

Le CHSLD de Rimouski Photo : Radio-Canada

Les premiers vaccins la veille de Noël

Au Bas-Saint-Laurent, où 487 premières doses sont attendues, la vaccination débutera le 24 décembre. Selon le docteur Sylvain Leduc, directeur de la santé publique, quatre équipes vont vacciner les résidents et quatre infirmières vont s'occuper de vacciner les employés des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Les employés des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée des Basques et de la Mitis devront se rendre à Rimouski pour s'y faire vacciner. Pour le moment, Pfizer n'autorise pas le déplacement des vaccins. Lorsque l'entreprise pharmaceutique l'autorisera ou quand des vaccins de Moderna seront disponibles, il sera possible de vacciner ailleurs dans la région.

Le docteur Leduc s'en réjouit, mais insiste pour dire que la partie est loin d'être gagnée.

C’est un premier pas, mais les prochaines semaines, les prochains mois seront rudes malgré tout. Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent

Ce virus-là n’a pas dit son dernier mot malheureusement et on doit tous continuer à faire des efforts. Les sacrifices que l'on fait, ils nous rapportent. Dans le Bas-Saint-Laurent on le voit, il y a des résultats qui sont favorables .

Un nouvel arrivage de vaccins est attendu en janvier.

L'hôpital de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Les vaccins attendus sur la Côte-Nord et en Gaspésie

Sur la Côte-Nord, le premier site de vaccination désigné est l’hôpital de Sept-Îles.

Selon Dave Charlton, pharmacien en chef au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, les vaccins sont attendus au cours de la journée de lundi ou de mardi.

Les équipes sont prêtes. C’est du gros travail de coordination pour être prêts. On attend les vaccins et on a reçu tout le matériel , souligne-t-il.

Selon M. Charlton, il très difficile de prévoir quand la majorité de la population sera vaccinée.

Il rappelle que le vaccin de la compagnie Moderna, qui n’exige pas de congélateur particulier, sera réservé en priorité aux communautés isolées comme la Basse-Côte-Nord.

Ce congélateur conserve des échantillons à -80 degrés Celsius, ce qui permet d'entreposer le vaccin anti-COVID-19 de Pfizer-BioNTech (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

En Gaspésie, où 975 premières doses sont attendues, le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle a été désigné comme lieu de vaccination.

Selon Pierre-Luc Boulay, président du Syndicat du personnel de soutien du Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie, le personnel soignant est divisé quant à la nécessité de se faire vacciner. Une partie d’entre eux hésite , dit-il. Certains s'inquiètent de voir le vaccin devenir obligatoire pour le personnel. Cette hésitation n'est pas marquée chez un quart de métier plus qu'un autre.

M. Boulay recommande toutefois aux membres de se faire vacciner.

Aux Îles-de-la-Madeleine, le vaccin pourrait être disponible d'ici la fin décembre. En raison de sa situation géographique, le territoire est considéré comme un secteur isolé tel que le Nord-du-Québec.

Pour ce qui est des doses provenant du fabricant Pfizer-BioNTech, elles seront administrées dans les semaines du 21, 28 décembre et 4 janvier.

En fonction des doses que le Québec recevra, il est prévu de vacciner jusqu'à 650 000 personnes d'ici le 1er avril.