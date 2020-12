Non-respect des restrictions : des centaines de contraventions en Nouvelle-Écosse

Des dizaines d’infractions jugées plus graves seront traitées devant les tribunaux au printemps. Les personnes qui les ont reçues ont exprimé peu ou pas de remords pour leurs actions, selon le procureur de la Couronne Rick Woodburn.

CBCCanadian Broadcasting Corporation a obtenu les données en vertu d’une demande d’accès à l’information présentée au ministère de la Justice. Des précisions proviennent du Service des poursuites pénales de la Nouvelle-Écosse.

Les données indiquent la date des infractions alléguées et précisent si ces dernières relèvent de la loi provinciale sur la protection de la santé ou de celle sur la gestion des urgences.

Jusqu’à 613 personnes et 3 entreprises non identifiées ont reçu une contravention du 24 mars au 14 décembre 2020. Toutefois, les données ne comprennent pas une contravention décernée à un centre d’entraînement sportif à Bedford le 7 décembre.

De combien d’argent est-il question?

L’amende maximale pour une infraction à la loi sur la gestion des urgences est de 10 000 $ pour une personne et de 100 000 $ pour une entreprise. Une peine d’emprisonnement maximal de six mois est aussi possible.

Les infractions à la loi sur la protection de la santé peuvent entraîner une amende maximale de 2000 $ pour une personne et de 10 000$ pour une entreprise. Une peine d’emprisonnement maximal de six mois est aussi possible. Les récidivistes risquent de se voir imposer une amende plus élevée ou d’être emprisonnés pendant un an au maximum.

Des dizaines de personnes ont été accusées en vertu des deux lois, peut-on voir dans les données du gouvernement, mais Rick Woodburn précise qu’on ne leur impose qu’une pénalité parce que celles prévues par les deux lois sont très similaires.

Quelques personnes ont reconnu les faits

Les infractions se ressemblent, mais la pénalité imposée varie beaucoup selon le cas, explique M. Woodburn.

Au début de la pandémie, des contraventions ont été décernées à des personnes qui fréquentaient des parcs fermés par les autorités. Les amendes s’élevaient alors de 130 $ à 200 $ et la plupart des contrevenants reconnaissaient les faits, selon M. Woodburn.

Il estime que ce sont de fortes amendes pour ne pas être attentifs aux directives communiquées par le premier ministre et le médecin hygiéniste en chef.

Les personnes qui ne respectent pas les restrictions peuvent être accusées en vertu de deux lois, mais n'écopent que d'une pénalité, selon le procureur de la Couronne Rick Woodburn (archives) Photo : CBC

Les infractions plus graves comprennent des rassemblements surpassant la limite autorisée (de 5 ou 10 personnes) au moment des faits ou des rassemblements dont les participants ne portent pas un masque et ne respectent pas l’éloignement physique de 2 mètres.

Dans de tels incidents, les contrevenants se voient imposer une amende qui varie de 700 $ à 1000 $, précise Rick Woodburn. Il ajoute que la plupart de ces cas feront l’objet de procédures devant la cour, probablement au printemps .

Jusqu’à 257 infractions ont déjà été traitées par les tribunaux, selon le Service des poursuites pénales. Parmi ces contraventions, 121 ont été décernées dans la région d’Halifax, 38 à Sydney et 31 à Kentville.

Une surveillance remarquable, selon une experte

Le grand nombre de contraventions décernées est étonnant, selon une professeure à l’école de droit de l’Université Dalhousie, Elaine Gibson.

Avant l’arrivée de la COVID-19, explique-t-elle, les contraventions en matière de santé publique portaient généralement sur le respect de règles pour les cas de tuberculose.

Mme Gibson appuie les mesures imposées par la Nouvelle-Écosse pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Elle dit croire qu’il est important que les gens comprennent qu’ils sont passibles d’amendes sévères s’ils ne respectent pas les règles.

Rick Woodburn estime que les contraventions contribuent à réduire la propagation de la maladie dans la province.