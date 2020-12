Les vaccins contre la COVID-19 sont attendus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, a mentionné qu’il ignorait exactement à quel moment la précieuse cargaison allait arriver. Mais dès que ce sera fait, il ne faudra que peu de temps pour que tout se mette en branle.

Dès qu’on va avoir les vaccins, on va commencer dans les heures qui vont suivre. Dr Donald Aubin, directeur régional de la santé publique

Le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline dans le secteur nord de l’arrondissement de Chicoutimi sera le premier lieu visité. L’établissement a été durement touché lors de la vague printanière. De plus, trois employés y ont contracté la COVID-19 à deux reprises. Les résidents et le personnel seront les premiers vaccinés dans la région. Des travailleurs œuvrant dans d’autres CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée seront aussi invités à venir recevoir leur dose.

Le CHSLD de la Colline est situé dans le secteur nord de l'arrondissement de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

Le Dr Aubin maintient que certains proches aidants pourront aussi être vaccinés, mais les détails restent à clarifier.

La précieuse cargaison de vaccin ne peut pas être transportée sur tout le territoire régional pour l’instant. Il faut attendre une certaine période pour vérifier la stabilité du vaccin. Quand ce sera chose faite, des lieux de vaccination au Lac-Saint-Jean et ailleurs au Saguenay seront identifiés.

Le futur vaccin de Moderna va aussi accélérer le processus, selon le Dr Aubin, parce qu'il sera plus facile à déplacer.

On est devant une technologie de vaccin qui est d’avant-garde et qui va nous permettre de faire des choses qu’on n’était pas en mesure de faire auparavant. Dr Donald Aubin, directeur régional de la santé publique

Hausse des cas de coronavirus

Le directeur régional de la santé publique est inquiet face à l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans la région. Samedi, 100 nouveaux cas ont été signalés et 147 dimanche. Il y a une hausse, on ne peut pas le nier , avoue le Dr Aubin.

Si on continue comme ça, ce sera très très lourd pendant les fêtes. Dr Donald Aubin, directeur régional de la santé publique

Lundi matin, 55 personnes atteintes du coronavirus étaient hospitalisées dans la région, dont 5 aux soins intensifs. Tous les lits dédiés à la COVID-19 à l’hôpital de Jonquière par exemple sont remplis.

Le Dr Aubin demande encore une fois la collaboration de tout le monde pour éviter une flambée pendant les prochaines semaines.