Laisser le milieu de la santé pour devenir pâtissier

Il a ouvert sa propre pâtisserie, Tout simplement Jim, dans l’arrondissement de Chicoutimi. Il se consacre désormais à la confection de petites douceurs sucrées, comme les beignes et les cupcakes. Évidemment, son quotidien a changé du tout au tout.

Je suis content d'avoir fait le choix que j'ai fait. Je suis toujours fier, dans le fond, de rentrer ici , explique-t-il derrière le comptoir de son commerce.

Jimmy Harvey travaille du matin au soir pour répondre à la demande des clients. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

L’intérêt pour son travail diminuait depuis six ou sept mois. De plus, certains de ses amis ont dû affronter la maladie et d’autres ont perdu leur combat, ce qui l’a fait réfléchir. Il a décidé d’agir et de suivre son intuition.

Un mois plus tard, il ouvrait sa pâtisserie dans le quartier du Bassin. Jimmy Harvey a mis à profit les connaissances acquises dans ses cours de pâtisserie et son expérience en confection de gâteaux d'anniversaire. Il avait déjà en tête le type de commerce qu’il souhaitait.

Si je suis pour faire des gâteaux, je veux que ce soit comme dans le temps. Quand le monde venait un vendredi soir avec leurs bouteilles de vin et qu'ils s'asseyaient au comptoir pendant que moi je suis à la table et que je travaille mes gâteaux!

Jimmy Harvey a créé une pâtisserie conviviale, à son image. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

Un engouement palpable

À l'image de l'ambiance chaleureuse que réserve le pâtissier à ses clients, l'entreprise a connu un vif succès dès son ouverture en juillet. Les résidents du quartier l’ont vite adopté.

Dans la situation qu'on vit présentement, si mes cupcakes donnent de la joie à quelqu'un, mon travail est fait quelque part. C'est moi qui ai le meilleur job au monde! Jimmy Harvey, pâtissier

Pour répondre à la demande, Jimmy Harvey est aux fourneaux du matin au soir pour confectionner ses beignes et ses gâteaux. Des proches viennent régulièrement et bénévolement mettre la main à la pâte. Je n’ai pas encore les moyens de me payer des employés! , indique-t-il. Sa filleule de 13 ans vient notamment lui donner un coup de main tous les week-ends.

Le pâtissier peut compter sur l'aide de ses proches en cuisine. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

L’attrait du Saguenéen pour la pâtisserie ne date pas d'hier. Il a toujours adoré créer des desserts. Il affirme même qu’il s’inspire de ses proches décédés pour ses créations sucrées. Ainsi, Le reese à Nico était le préféré de son cousin atteint de l’acidose lactique. Quant au gâteau Forêt-Noire, c’était celui de son père. Il se fait un devoir de raconter ces petites histoires aux clients, question de faire revivre la mémoire de ses proches.

D'après le reportage de Johanie Bilodeau