Éclosion de COVID-19 chez des travailleurs de Coastal Gaslink

Au total, 27 personnes ont reçu des résultats positifs au test de dépistage du coronavirus et 17 cas sont toujours actifs.

Les personnes atteintes résident à l’hôtel 7 Mile Lodge, à Burns Lake, et au Little Rock Lake Lodge, à Nechako. Elles doivent s’isoler à l’extérieur de ces établissements et la recherche des contacts se poursuit, note la régie de santé.

La construction du gazoduc emploie environ 4000 personnes sur un corridor de 670 kilomètres.

Les travailleurs de Coastal Gaslink sont logés dans 10 établissements le long du tracé, qui serait complété au tiers, selon la société énergétique.

Transmission du virus dans les camps de travail

Le projet Coastal GasLink n'est pas le premier grand projet énergétique de la Colombie-Britannique à voir une éclosion de la COVID-19 sur son site.

Teck Resources a confirmé 25 cas sur ses sites dans la région d'East Kootenay la semaine dernière. En novembre, le chantier de LNG Canada à Kitimat annonçait une seconde éclosion de la COVID-19 sur son site.

Des communautés voisines craignent la propagation du virus dans leur communauté.

Au début décembre, un groupe de femmes wet’suwet’en a demandé à la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, de considérer la construction du gazoduc Coastal Gaslink comme étant non essentielle durant la pandémie.