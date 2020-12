L'hôpital de Cowansville se distingue par son approche lors des naissances

Le Pavillon des naissances de l'établissement a dû remplir 12 critères afin de pouvoir intégrer ce programme  (Nouvelle fenêtre) . L'IINA met, notamment, de l'avant le recours aux méthodes non pharmacologiques pour le soulagement de la douleur lors de l'accouchement.

Il demande aussi aux établissements de favoriser l'allaitement maternel et d'éviter le recours fréquent ou systématique aux interventions potentiellement risquées.

La chef de service du Pavillon des naissances, Sophie Perreault, se réjouit que l'établissement reçoive cette distinction parce que l'hôpital travaille depuis des années à mettre en place de telles pratiques.

Il y a toute l'importance des hormones. On ne veut pas que la mère soit constamment dérangée parce qu'on sait que ça va avoir un impact sur les hormones qui sont bénéfiques pour le soulagement de la douleur. Sophie Perreault, chef de service du Pavillon des naissances

Dans cet établissement, les accouchements se déroulent dans la même chambre où la femme séjournera après la naissance de son bébé. Pendant le séjour, une infirmière est généralement dédiée au couple pour préserver l'intimité de la famille.

Plus récemment, l'établissement s'est doté de stations ergonomiques pour favoriser le mouvement des mères qui est bénéfique lors de l'accouchement.

On va travailler beaucoup plus avec certaines approches comme Bonapace et de Gasquet pour accompagner la mère le plus loin possible ou elle veut se rendre , souligne Sophie Perreault.

Le Pavillon des naissances met aussi de l'avant le respect du consentement des femmes et des familles lors de leur séjour. Pour chaque intervention de l'infirmière ou du médecin, c'est de s'assurer que la femme comprenne bien les choix qui lui sont proposés et que le consentement soit vraiment libre et éclairé , décrit-elle.

D'ailleurs, l'ensemble des infirmières, des gynécologues-obstétriciens et les 10 médecins accoucheurs qui oeuvrent dans le Pavillon ont été formés cette année pour respecter la philosophie de l'humanisation des soins.

Un taux de césarienne en diminution

Selon Sophie Perreault, les démarches de l'hôpital portent fruit parce que l'établissement a vu son taux de césarienne diminuer cette année. Il avoisine maintenant les 18 % alors qu'il était de 21 % il y a trois ans.

On en est très fiers et on pense que c'est une conséquence directe de notre approche. Sophie Perreault, chef de service du Pavillon des naissances

L'hôpital Brome-Missisquoi Perkins qui fait figure de pionnier au Québec dans son approche a d'ailleurs été le premier établissement au Canada à obtenir la certification Ami des bébés en 1999.

Maintenant intégré au programme de l'IINA, l'hôpital pourra collaborer avec les meilleurs établissements au monde afin d'améliorer davantage ses pratiques.

Ça va nous permettre de faire partie d'une communauté de pratique à l'international, de partager nos bons coups , se réjouit Sophie Perreault.

L'établissement qui consulte chaque commentaire laissé par les parents à la suite de leur passage au Pavillon des naissances souhaite continuer d'innover afin d'offrir la meilleure expérience possible aux familles.