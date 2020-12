COVID-19 : deux décès dans une résidence pour personnes âgées de Messines

Le 8 décembre, la résidence enregistrait ses premiers cas de COVID-19, mais la situation a rapidement pris de l'ampleur. Actuellement, 37 des 38 résidents ont reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19.

La propriétaire du Pavillon de la Paix, Nathalie Bélisle rapporte qu’il y a également eu deux décès. Un seul résident et cinq employés n'ont pas contracté la maladie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a confirmé un seul décès à ce jour, le second sera ajouté lors de la mise à jour, cette semaine.

Mme Bélisle soutient que la source première de contamination reste inconnue à ce jour. Avant le mois de décembre, aucun cas n'avait été enregistré à la résidence.

On en a tellement fait pour ne pas que ça arrive, on a été très rigoureux, très stricts. Nathalie Bélisle, infirmière propriétaire

Pour éviter la contamination, Mme Bélisle n'a pas hésité à mettre en place des mesures bien plus sévères que celles qui étaient recommandées en zone orange, et ce, dès cet été. Personne n'a été autorisé à entrer dans la résidence depuis l'été pour ne pas mettre à risque les résidents, explique-t-elle.

On savait que si ça rentrait, on aurait plusieurs cas , ajoute Mme Bélisle. Comme 25 de ses clients sont atteints de déficience cognitive et qu'il est pratiquement impossible de les garder confiner dans leur chambre, cette dernière a choisi de fermer l'accès à la résidence.

Les employés n’ont pas été épargnés par l’éclosion. En fait, 12 des 17 employés ont également contracté le virus. Ceux qui sont positifs et asymptomatiques ont reçu l'autorisation de travailler à la résidence.

Afin de ne pas contaminer leurs collègues ou des résidents non atteints, des règles de prévention et contrôle des infections ont été mises en place si bien que deux entrées distinctes ont été instaurées, soit une pour les employés positifs et une autre pour les employés non atteints de la COVID-19 , écrit le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais dans un courriel adressé à Radio-Canada.

Les employés positifs ne travaillent qu'avec les résidents positifs, alors que des zones chaude et froide ont été clairement établies dans les espaces de la résidence. Extrait du courriel du CISSS de l'Outaouais

La propriétaire affirme que tous les soins sont donnés aux résidents et que les familles sont tenues au courant tous les jours.

Il s’agit d’un véritable choc pour la population de la petite municipalité. Ça s'est déclenché vite , souligne Jessica Proulx, une résidente de l'endroit.

De son côté, Lawrence Nevins s'inquiète de voir le nombre de cas en constante augmentation et ne comprend pas comment le virus a pu se répandre si vite. Il se désole de constater que malgré tout, certains ne semblent toujours pas vouloir respecter les consignes sanitaires. On dirait que ça ne leur fait rien , laisse-t-il tomber.

Avec les informations d'Antoine Trépanier