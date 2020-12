Des restrictions sanitaires plus sévères en vigueur dans certaines régions ontariennes

La zone grise est la plus restrictive, selon le code de couleurs adopté par la province.

Le nombre d'hospitalisations à Hamilton a plus que doublé au cours des deux dernières semaines , a fait remarquer le gouvernement de l'Ontario, dans un communiqué émis vendredi.



D'autres régions du Sud de l'Ontario passent à des paliers supérieurs. Le comté de Brant et région de Niagara passe au rouge, et la circonscription sanitaire de Frontenac et Lennox & Addington est maintenant au palier orange.

De plus, la région du Timiskaming, dans le Nord de l'Ontario, fait maintenant partie des régions qui sont passées au jaune.

Selon les données locales, nous entendons et voyons des preuves qu’il y a trop de rassemblements sociaux et de célébrations du temps des Fêtes , a déclaré le Dr Glenn Corneil vendredi au moment d'annoncer les nouvelles mesures.

Les Services de santé du Timiskaming ont d'ailleurs rapporté 4 cas de plus pendant la fin de semaine, pour un total de 14 cas actifs. Une éclosion a été déclarée dimanche à l’école secondaire catholique Sainte-Marie, à New Liskeard.

Le code de couleurs de Sudbury, lui, est aujourd'hui au vert. Ceci signifie que la capacité des hôpitaux et des unités de soins intensifs est adéquate et le suivi des cas de contamination se fait dans un délai de 24 heures.

Des sources ont confirmé à Radio-Canada que le gouvernement de Doug Ford considérait sérieusement mettre toute la province en confinement dès jeudi le 24 décembre. Une annonce en ce sens est attendue vers 13 h lundi.

Pour le sixième jour de suite, dimanche, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 en Ontario a dépassé les 2000 infections, soit 2316.