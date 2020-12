À Saint-Joseph-de-Madawaska, Fernand et Denise Bélanger ont construit une bulle de confinement à l’intérieur de leur maison pour isoler leur fils Éric, qui habite à Montréal et rentrait au bercail pour Noël.

Des murs de pellicules de plastique séparaient plusieurs pièces en deux, et créaient des corridors sanitaires dans les couloirs mêmes.

Comme il arrivait d’une autre province, Éric Bélanger devait être en isolement pendant 14 jours, comme l’exigent les règles sanitaires du gouvernement du Nouveau-Brunswick pendant la pandémie, pour empêcher la circulation de la COVID-19 parmi la population.

L’idée ingénieuse des Bélanger a permis à Éric de partager le quotidien avec ses parents, tout en étant séparé d’eux en tout temps par une pellicule de plastique.

Des amis m’ont dit: ça, Éric, ce que des parents ont fait là, c'est de l'amour pur. Éric Bélanger

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Éric Bélanger juste avant l'ouverture de la bulle de confinement qui l'a séparé pendant deux semaines de ses parents, Denise et Fernand. Photo : Courtoisie d'Éric Bélanger

Dans une vidéo tournée quelques instants avant la fin de sa quarantaine et l’éclatement de la bulle familiale, Éric Bélanger fait le tour de la maison pour la faire visiter aux internautes.

Là, j’ai accès au sofa. Donc je peux m'assoir au sofa et j'ai accès à mes parents en même temps , dit-il en passant au salon.

Le plastique séparait également la table à manger, ce qui permettait à la famille de souper ensemble, face à face, tout en étant séparés. Ils ont même trouvé le moyen de faire des parties de cartes.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   De gauche à droite : Fernand, Denise et Éric Bélanger, et le chien Rainbow. Photo : Courtoisie d'Éric Bélanger

Éric Bélanger explique que la bulle de plastique qui l’attendait a été toute une surprise.

Quand je suis arrivé et que j'ai vu tout ça... j'ai dit: "Wow!" , raconte-t-il. Mes parents auraient pu décider que je m'isolais au sous-sol et qu'on ne se voyait pas beaucoup pendant les deux semaines. Mais au contraire, ils ont décidé d'aménager cette bulle-là et de me donner accès à la moitié du salon et la moitié de la salle à manger.

D’après les reportages d’Isabelle Arseneau et Wildinette Paul