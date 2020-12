La vallée de la Bow compte ses oiseaux en Alberta

Ils étaient une cinquantaine d’ornithologues amateurs de la vallée de la Bow à se prêter au jeu du recensement des oiseaux de Noël.

Répartis dans un rayon de 24 kilomètres couvrant la région de Banff et Canmore, ils ont arpenté leur secteur en tendant l’oreille, les jumelles à portée de main, pour compter et répertorier tous les individus et espèces. Leurs relevés seront ensuite rassemblés et communiqués au niveau national par les coordinateurs comme Ethan Denton.

Ce passionné de 17 ans a les yeux rivés vers le ciel depuis ses 6 ans. Pour lui, ce rendez-vous annuel est très important.

Ça nous aide à surveiller les populations d'oiseaux, particulièrement ces populations d'hiver, explique-t-il. Les passereaux comme les becs-croisés, les gros-becs ou les jaseurs qui ne vont pas au même endroit chaque année alors ça nous aide à comprendre comment ils vont et où ils s'installent.

Le natif de Canmore arpente sa région, appareil photo et jumelles en bandoulière, à l'affût du moindre chant. Dans un ruisseau, il a noté la présence inhabituelle d’une femelle fuligule à collier.

Une femelle fuligule à collier a élu domicile dans un ruisseau de Canmore et ne semble pas vouloir migrer. Photo : Radio-Canada

C'est un oiseau plongeur qui normalement aurait dû migrer en novembre affirme-t-il. C'est vraiment rare d'en voir ici, même en migration. Je ne sais pas pourquoi, mais celle-ci a décidé de rester ici et ça sera bon pour le recensement, je crois que c'est la première fois qu'on en trouve une dit-il.

Ce passionné est un habitué des recensements, mais il a été rejoint par de nombreux volontaires cette année.

Je gère plusieurs groupes d'amateurs d'ornithologie et tous ces groupes attirent de plus en plus de monde. Depuis le début de la pandémie, les gens sortent plus dans la nature, voient plus d'oiseaux, et ça attise leur curiosité. Ethan Denton, coordinateur du décompte des oiseaux de Noël

En attendant les résultats des équipes de Banff, les ornithologues amateurs de Canmore ont déjà rapporté à Ethan plus de 40 espèces et 1200 individus.