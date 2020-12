Des patinoires... à la maison!

La famille Guay s'est retrouvée avec plusieurs heures de temps libre avec la fermeture des patinoires. Rose-Émilie, Sarah-Ève et Laura-Maude s'entraînent normalement trois ou quatre fois par semaine.

Leur père a donc décidé de se lancer dans la confection d'une patinoire maison.

Elles étaient bien excitées et elles sont bien contentes que ce soit leur père qui ait fait ça pour elles , souligne leur père Anne Bellavance.

Ça fait changement. C'est comme si on était à l'aréna, mais il manque nos entraîneurs , lance Rose-Émilie.

La famille Guay s'est lancée dans la confection d'une patinoire maison. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Audrey Demers et son conjoint se sont aussi lancés dans un projet semblable.

C'est certain qu'on a plus de temps que d'habitude, et étant donné qu'on n'a pas de hockey cette année, c'était sûr que c'était une motivation de plus parce que les garçons ils ont hâte , dit-elle.

Je trouve que c'est amusant. Notre père, il nous fait faire des exercices et ça nous entraîne pour quand le hockey va recommencer , souligne Antoine.

Ces familles ne sont pas les seules à avoir décidé d'emmener la patinoire à la maison cette année. Stéphane Kirouac qui gère un site web et un groupe Facebook sur les secrets d'une patinoire maison réussie a constaté un engouement.

Depuis la fin août, j'avais à peu près 819 membres, et là de fil en aiguille, au moment où je vous parle, j'en ai presque 4000 , soulève-t-il.

D'après un reportage de Kassandra Nadeau-Lamarche