Demain soir, la Lune croisera Jupiter et Saturne pour le solstice d’hiver

Un événement astronomique extrêmement rare aura lieu lors du solstice d'hiver demain. Les deux plus grandes planètes de notre système solaire, Jupiter et Saturne, nous réservent un grand moment d'observation céleste qui n’a pas été observé depuis 1226.

C’est la première fois en près de 800 ans qu’un tel phénomène sera visible partout dans le monde, même ici en Saskatchewan.

Les deux plus grandes planètes de notre système solaire s'alignent environ tous les 20 ans. Par contre, ces deux planètes n'ont jamais été aussi proches en près de 400 ans.

La grande conjonction de 1623 n'était cependant pas visible de partout sur la Terre.

Il faut donc remonter au Moyen Âge, plus précisément à l'an 1226, la dernière fois que des gens de partout autour du globe ont pu assister à un tel événement.

Les adeptes d’astronomie pourront observer le phénomène après le coucher du soleil le 21 décembre, jour du solstice d’hiver, à l’aide de jumelles, avance les experts.

Selon le président du Centre de Saskatoon de la Société royale d'astronomie du Canada, Ron Waldron, l'événement sera facilement observable dès ce soir et le sera jusqu'au 24 décembre, mais son apogée sera demain .

Pour bien voir la conjonction, il recommande de trouver un endroit avec une vue non obstruée du ciel, comme un champ ou un parc.

À la tombée du soleil, Jupiter ressemblera à une étoile brillante et sera facilement visible.

Saturne sera un peu plus sombre et apparaîtra légèrement au-dessus et à gauche de Jupiter jusqu'au 21 décembre, date à laquelle les deux planètes se croiseront.

Ron Waldron recommande par contre l'utilisation de jumelles ou d'un télescope pour voir avec plus de précisions les anneaux de Saturne ou les quatre lunes de Jupiter.

Une initiative qu'encourage également l'astronome amateur fransaskois de North Battleford, Lorin Briand.

Maintenant, les anneaux de Saturne ne sont pas si spectaculaires, mais les lunes de Jupiter, oui! On peut distinguer les quatre grandes lunes de Jupiter et les quatre grandes lunes de Saturne , explique-t-il.

Lorin Briand ajoute que c'est un phénomène à ne pas manquer puisque la prochaine fois que nous pourrons l'observer, ce sera dans 80 ans, en 2100.

Les deux plus grandes planètes de notre système solaire, Saturne et Jupiter, s'aligneront lors du solstice d’hiver demain soir Photo : Alan Dyer

L’histoire mentionne que les conjonctions ont toujours été vues comme une heureuse prédiction. Un joli clin d'œil en ce temps des Fêtes que certains veulent voir comme un bon pressentiment pour 2021, après une année 2020 marquée par la COVID-19.

Avec la collecte d'informations de Geneviève Patterson