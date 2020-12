Plus de 40 000 cartes de voeux pour les résidents du Château Symmes

Le 7 décembre, la direction de l'établissement avait publié des photos de plusieurs de leurs résidents tenant un tableau sur lequel on pouvait lire : Voudriez-vous m'écrire pour Noël , avec leur adresse juste en bas.

La publication a été partagée des milliers de fois sur différents réseaux sociaux. La co-directrice exécutive de la résidence éclate de rire lorsqu'on lui demande si elle s'attendait à une réponse aussi généreuse de la part du public.

On est rendu à 41 759 cartes et ça continue d’entrer et ça vient de partout , confirme Annie-Paméla Roy. Les résidents ont eu la chance de recevoir des cartes du Mexique, de Vancouver et de l'Allemagne, en passant par la France et la Belgique.

J'appelle ça une vague d’amour internationale. Annie-Paméla Roy, co-directrice de la résidence

Elle tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont pris le temps d'écrire aux résidents, de leur envoyer des dessins et des cadeaux.

De voir le sourire des résidents, ils n’ont pas saisi au début l’ampleur de ce mouvement-là , soutient-elle. Maintenant c’est devenu une attente à la salle à manger. Tous les soirs, ils ont un paquet de cartes qui les attendent chacun à leur place.

Les résidents ont reçu plusieurs dessins d'enfants de partout en province. Photo : Radio-Canada

Elle tient également à remercier le bureau de Postes Canada d'Aylmer qui, tous les jours, leur livre 20 à 30 caisses de cartes. Ils ont les noms des résidents, ils nous classent [les cartes] du mieux qu’ils peuvent, ça nous donne un gros coup de main , ajoute-t-elle.

Évidemment, il y a beaucoup trop de cartes pour la résidence et les surplus seront redistribués dans d'autres résidences pour personnes âgées de la région, question de partager la joie. Mme Roy affirme que cette formule sera définitivement reprise l'an prochain pour que nos aînés ne soient jamais oubliés .

Des résidents comblés

Ça fait chaud au cœur, ça fait du bien , indique Mme Anette, en entrevue. On dit : "Mon Dieu que les gens sont généreux".

Lorsqu'on lui demande ce qu'elle aimerait dire à ceux qui ont pris le temps de lui écrire, cette dernière s'empresse de les remercier et soutient qu'elle les aime, même si ce sont de parfaits inconnus.

J'ai été d'abord surpris de recevoir des souhaits , affirme M. Louis. Il en a toutefois reçu des centaines. Devant la caméra, il se rappelle des cartes de Meredith de Rimouski, d'Ophélie de Lévis et de Sophie qui vit à Saint-Alphonse-Rodriguez. Je veux leur dire un grand merci , ajoute-t-il.

On a surtout des souhaits d’enfants qui nous écrivent un petit mot avec un dessin. M. Louis, résident du Château Symmes

Des cadeaux ont également été envoyés aux aînées de la résidence, ce qui a fait plaisir à plusieurs d'entre eux. Moi, je suis comme un enfant , confie Mme Hélène. J'aime ça recevoir des cadeaux et des cartes et je n’ai jamais reçu autant de cartes en si peu de temps.

Cette dernière remercie la résidence pour cette belle initiative .

Avec les informations de Marika Bellavance