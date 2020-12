Des partis d'opposition appellent Ottawa à suspendre les vols avec le R.-U.

Il a fallu trop de temps au gouvernement Trudeau pour prendre le contrôle des frontières au début de la pandémie. Nous lui demandons cette fois de protéger immédiatement nos gens en suspendant les vols du Royaume-Uni , a écrit sur Twitter le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, dimanche après-midi.

Dans un communiqué, le parti demande au premier ministre Justin Trudeau de faire un geste préventif et nécessaire en suspendant l'arrivée de passagers en provenance du Royaume-Uni sur l’ensemble du territoire canadien.

S'il fallait qu'une variante de la COVID-19 se propage avec une vitesse accrue parmi les gens vulnérables, les effets pourraient être déplorables sur la santé des gens ainsi que sur le système et le personnel de la santé déjà sous une terrible pression a indiqué Yves-François Blanchet.

Quelques heures plus tard, le chef du NPD Jagmeet Singh a, à son tour, publié la même requête sur Twitter.

Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre, écrit M. Singh. Les vaccins étant encore très rares, si cette nouvelle variante se répand ici dans les populations vulnérables, ce sera un désastre. Tant que nous n'en saurons pas plus, les vols venant du Royaume-Uni doivent être suspendus.

Patty Hajdu, la ministre fédérale de la Santé, a indiqué la tenue d’une réunion dans l’après-midi avec le premier ministre Justin Trudeau ainsi que le Groupe d'intervention en cas d'incident pour discuter de la mutation du SRAS-CoV-2, soupçonnée d'être hautement contagieuse.

Les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie ont d’ores et déjà pris des mesures pour limiter les liaisons avec le Royaume-Uni. La France a annoncé dimanche la tenue d’un conseil de défense sanitaire en urgence, avant de suspendre ses liaisons avec ce pays à la suite de la découverte d'un variant du coronavirus sur le sol britannique.

Au début de la pandémie, le Bloc a souvent critiqué la lenteur du gouvernement fédéral, qui avait mis plusieurs jours avant de fermer ses frontières aux voyageurs étrangers.

On ne saura jamais ce qu'il serait arrivé si le gouvernement canadien avait été plus rapide, mais on doit supposer qu'une fermeture plus tôt et plus rigoureuse des frontières aurait pu amoindrir le choc de la pandémie au Québec et au Canada , lui a rétorqué la porte-parole du parti en matière de sécurité publique, Kristina Michaud.