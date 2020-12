Le téléphone ne dérougit pas chez le traiteur Les Trois chefs, situé à Chicoutimi.

On est booké depuis une dizaine de jours , se réjouit le chef propriétaire, Frédéric Jobin.

J'ai moins de gros banquets, c'est totalement différent. J'en ai plein de banquets, mais ce sont des deux, des trois, des quatre, alors mon plus gros cette année, c'est six personnes, dit-il en riant. Ordinairement, je sers 600 personnes, mais là c'est six!

Le temps des fêtes demeure donc une très bonne période pour les traiteurs du Saguenay. Pour le service de traiteur Au chef extra, également à Chicoutimi, la période du temps des fêtes est très occupée.

La différence entre Noël traditionnel et celui qu’on a, on avait un téléphone ou deux pour régler un grand banquet de 15-20 personnes et là on a plein de téléphones pour des groupes de deux ou quatre. Cathy Fortin, chef propriétaire, Au chef extra

En dehors de la période du temps des Fêtes, les deux traiteurs se sont réinventés pour poursuivre leurs activités. Ils livrent notamment des repas sous vide à réchauffer à la maison.

Selon des informations de Marie-Michèle Bourassa.