Une église centenaire sauvée par une campagne de sociofinancement à Fitch Bay

Grâce à une campagne de sociofinancement, un groupe d'une douzaine de bénévoles a réussi à amasser 300 000 $ pour restaurer cette église construite en 1886.

On a constaté que c'était une église vraiment avec un charme incroyable faite dans le style de la Nouvelle-Angleterre dont il en reste très peu. Janet Bagnall, membre du comité Héritage Fitch Bay

Pour Janet Bagnall, sauvegarder cette église permettra de laisser à la génération future une fenêtre sur l'histoire de ce petit village.

C'est un témoin de notre histoire et ça appartient à la communauté. Il faut sauver notre patrimoine bâti. Il en reste très peu. Si on laisse aller, on va avoir quoi ? questionne Janet Bagnall.

Recycler plutôt que de reconstruire

Pour Paul Bannerman, l'un des importants donateurs du projet, il est indéniable qu'il valait mieux utiliser les bâtiments existants pour répondre aux besoins actuels des citoyens. Pour donner plus de beauté à Fitch Bay, c'est mieux de recycler que de reconstruire , juge-t-il.

Le village de Fitch Bay pour moi, c'est un village intéressant, mais un peu fatigué. L'Église est un beau bâtiment et on a besoin d'un centre communautaire.

Le travail à faire pour remettre l'église en état est considérable, puisque le bâtiment n'a pas été entretenu depuis des années. Il y avait même un arbre qui poussait à travers le toit , illustre Janet Bagnall.

L'église a été soulevée pour que les fondations soient refaites. Photo : Radio-Canada

Le bâtiment a dû être soulevé de terre pour refaire les fondations, mais l'intérieur a pu être préservé.

L'objectif est maintenant de transformer le bâtiment en église multiconfessionnelle.

C'est juste une ouverture à tout le monde. Si quelqu'un veut pratiquer des services religieux dans cette église de n'importe quelle confession qu'ils le fassent , explique Janet Bagnall.

Si tout se déroule comme prévu, les premières cérémonies religieuses de toutes confessions seront célébrées dès l'été prochain.

Le centre communautaire, la deuxième partie du projet

La salle communautaire adjacente devrait également être rénovée dans un deuxième temps. Un jardin sera également aménagé entre les deux bâtiments.

Le centre communautaire sera aussi rénové. Photo : Radio-Canada

Les bénévoles espèrent amasser 200 000 $ supplémentaires pour cette deuxième phase du projet.

D'après le reportage de Jean Arel