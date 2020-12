Il est encore trop tôt pour s'aventurer dans les sentiers, préviennent les clubs de motoneige de la région.

Quelques motoneigistes profitent du temps des fêtes pour s'aventurer en forêt, mais les responsables des clubs rappellent que la saison n'est pas encore officiellement lancée.

D'ailleurs, le manque de neige au sol et l'épisode de froid court pourraient retarder de quelques jours l'ouverture de la saison.

Le Club motoneige Abitibi-Ouest a publié une mise en garde sur sa page Facebook.

Ceux qui circulent dans les sentiers, prudence la signalisation n'est pas encore terminée et les sentiers ne sont pas tous sécuritaires , peut-on lire dans le message.

Le club motoneige Lions de Senneterre rappelle de son côté qu'aucun sentier n'est ouvert pour le moment dans son secteur et que les lacs ne sont pas encore assez gelés.

Le même appel à la vigilance a également été lancé par le Club motoneigistes Rouyn-Noranda.

Le président du Club motoneige de Val-d'Or Denis Lefebre dit qu'il faut plus de neige pour rendre les sentiers sécuritaires.

S'il ne neige pas plus, on ne pourra pas ouvrir rien. Denis Lefebre

On ne pourra pas annoncer que c'est ouvert parce que c'est cahoteux, c'est raboteux, c'est dangereux de se faire mal et de briser nos machines, dit-il. Habituellement on réussit à ouvrir des fois le 25 décembre. Ce n’est pas avant le 25 décembre que les sentiers ouvrent. L'année passée, c'était exceptionnel, on a réussi à ouvrir le 15 décembre. Cette année, c'est un peu dans la norme, mais quand on se compare à l'année passée, on se dit qu'on est en retard.

Denis Lefebre a noté une augmentation de 5 % des adhésions au club.

L'administrateur régional à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Mario Poirier, s'attend à ce que la circulation dans les sentiers augmente cette saison notamment des baby-boomers qui n'ont pas pu se rendre au sud pour passer leurs vacances.

En attendant, lui aussi préconise la prudence en raison des mauvaises conditions de sentiers.

Les sentiers sont en cours d'être ouverts. Les clubs travaillent à préparer les fonds. Mario Poirier