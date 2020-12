Cadeaux et tourtières occupent la poste et le services d'autocar

En raison des rencontres familiales qui sont interdites , les envois par autocar ont explosé dans l'Est, notamment sur la pointe de la péninsule gaspésienne, au cours des derniers jours.

Même si les rassemblements familiaux sont interdits dans la plupart des régions du Québec, les gens de l'Est n’oublient pas leurs proches pour autant.

Plusieurs consommateurs rencontrés dans les commerces locaux, au cours du dernier week-end de magasinage avant Noël, se tournent maintenant vers l'autocar et la poste pour envoyer leurs cadeaux.

Au comptoir d'Orléans Express de Gaspé, Denise Trudel qualifie la hausse de l’achalandage de folie furieuse .

Denise Trudel indique que beaucoup de gens ont expédié leurs cadeaux, et même de la nourriture, par autocar. Photo : Radio-Canada

Et rien n'empêche d'envoyer de petits plats réconfortants à ses enfants par autocar. Une bonne tourtière des parents, ça réconforte, quand même , commente Mme Trudel.

Beaucoup de ses clients lui disent qu’ils vont se réunir avec leur famille de manière virtuelle. Quand les enfants reçoivent les cadeaux, ils vont développer en Facetime ou quelque chose comme ça , dit-elle.

Par la poste

Si l'envoi de cadeaux par autocar a connu une importante augmentation cette année en raison de la COVID-19, la hausse est tout aussi importante du côté de Postes Canada.

Chef d'équipe d’un bureau de Postes Canada à Rimouski, Danick Proulx observe que la période des fêtes est toujours un moment de l’année très occupé. Toutefois, l’année 2020 se démarque. Je vous dirais qu'il y a au moins entre 20 et 30 % d'augmentation avec la période des fêtes , observe M. Proulx.

Danick Proulx note une hausse des envois de 20 à 30 %. Photo : Radio-Canada

S’ils sont plus nombreux, les envois sont aussi plus imposants. Le monde d'habitude allait dans les familles. Donc là, ils prennent une grosse boîte, mettent tout dedans et envoient ça à leur famille , raconte le postier.

Au Marché des saveurs, une épicerie fine de Gaspé, le propriétaire, Jean-François Gavioli, note, lui aussi, que les gens préparent des colis pour leurs enfants qui vivent à l’extérieur de la région.

Les produits locaux et québécois ont particulièrement la cote cette année. Ils viennent, dit-il, chercher des produits non périssables, mais des produits régionaux aussi.

Noël est différent pour bien des gens, cette année, et les commerçants sont aux premières loges pour le constater. Photo : Radio-Canada

Loin de la cohue dans les commerces

Normalement, les 20 et 21 décembre sont pour les commerçants les journées les plus achalandées de l’année. À Gaspé, dimanche, c’était loin de la cohue.

Signe que les gens ont déjà fait leurs emplettes en prévision de les poster? Le choix des cadeaux était aussi plus limité, selon Kennett Chicoine et sa conjointe Charlie Annett, qui n’avaient pas terminé leurs courses des fêtes. À la dernière minute, il n'y a pas grand-chose qui reste , indique M. Chicoine.

M. Chicoine et sa conjointe avaient encore des courses à faire pour Noël, mais ils ne restaient plus beaucoup de choses sur les tablettes. Photo : Radio-Canada

D’autres, comme Claude Jenkins, ont révisé leurs plans pour les achats de Noël. Mes enfants sont en ville, donc j'ai surtout envoyé des sous.

Même chose pour Marie-Claire Jalbert de Rivière-au-Renard, qui fera une épicerie beaucoup moins importante qu’à l’habitude puisqu’il n’y aura pas de réception. Elle achètera des cartes-cadeaux pour ses proches.

Dans l'Est, le temps des fêtes se déroule déjà bien différemment. Les nombreux Gaspésiens et Bas-Laurentiens des grandes villes n’y seront pas. Les familles resteront dispersées.

Certains sont déjà prêts à tourner la page, mais d’autres préfèrent voir les choses autrement. D'abord qu'on a la santé, c'est ça qui compte! Noël, l'année prochaine, ça devrait être différent , conclut Kennett Chicoine avec philosophie.

D'après un reportage de Martin Toulgoat