Les messes de Noël seront accessibles en ligne, mais aussi en personne

J’essaie de voir ça de façon positive en comparant avec le début de la pandémie et c’est mieux qu’au début de la pandémie, puisqu’à cette période, c'était les fêtes de Pâques et on n’a pas pu faire la messe avec notre communauté , dit Mgr Noël Farman.

Selon Mgr Noël Farman, les restrictions sanitaires ont eu pour effet de réduire le caractère commercial de la célébration de Noël. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

En effet, au printemps dernier, les restrictions étaient telles que tous les services religieux furent annulés. C'est à cette période que plusieurs lieux de cultes ont adopté la diffusion en ligne.

Mgr Farman a ajouté une messe de plus pour permettre à plus de personnes d’y assister en personne. Ainsi il y aura une messe en après-midi (16 h) et deux en soirée (19 h et 21 h 30).

Messe sur réservation

Chaque messe accueillera 34 personnes pour respecter les mesures de distanciation et la limite d’occupation de 15 % de la capacité de l’édifice.

Les paroissiens doivent réserver leur place et ils devront s'asseoir sur le banc qui leur sera désigné. Parmi eux, il y aura Michelle Voyer, qui viendra avec la famille de sa fille. Elle ne compte pas s'asseoir près d’eux.

Ma fille et ses enfants vont être ensemble, mais nous, avec mon mari, on va être à deux mètres de distance d’eux, derrière eux. C’est triste, j’aimerais ça les caresser, surtout les petits enfants, mais on les aime tellement qu’on serait tellement triste de savoir qu'ils ont attrapé ou qu’on a attrapé le coronavirus , dit Mme Voyer.

Hermance Couture dit que grâce à la vaccination, la prochaine année sera remplie d'espoir. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Hermance Couture, qui vit à Calgary depuis les années 1970, devait aller au Québec pour les Fêtes, mais elle a tout annulé à cause des restrictions. Je ne me suis pas inscrite pour la messe de Noël, car je pensais qu’il y allait avoir beaucoup de gens.

Diffusion en ligne privilégiée

Cependant, Madame Couture et les autres paroissiens peuvent quand même y assister depuis chez eux, car la messe du soir sera diffusée en direct sur la page Facebook de la paroisse, à compter de 21 h 30.

Les bénévoles de la paroisse Sainte-Famille désinfecteront les bancs entre chaque service, alors les paroissiens sont invités à ne pas arriver plus de 20 minutes à l'avance. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

D’ailleurs, d’autres églises vont aussi diffuser leur service religieux en ligne. René Vincent Tshibula, le pasteur de la congrégation Front the Heart Church Ministries, à Edmonton, affirme que de nombreuses personnes s'absentent à cause de la COVID-19.