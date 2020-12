À quelques jours de Noël, des centaines de voyageurs à l'aéroport d'Ottawa

Malgré le contexte de la pandémie et même si les autorités sanitaires recommandent aux gens de restreindre leurs déplacements pendant le temps des Fêtes, des centaines de personnes ont pris l'avion à l'aéroport d'Ottawa dimanche.

Une vingtaine de vols étaient prévus à l'aéroport international d'Ottawa dimanche. Bon nombre de personnes rencontrées sur place ont exprimé certaines inquiétudes, mais ont tout de même décidé d'entreprendre leur voyage.

Kidiatou Diallo était à l'aéroport pour prendre un vol vers Paris. On est toujours inquiet parce qu'il y a toujours la COVID-19, mais avec les mesures, c'est plutôt rassurant , a confié ce dernier, en entrevue.

Martial Ayowa s'en va au Bénin pour trois mois. C'est un peu stressant, il y a beaucoup de règles à suivre, des tests et on ne sait pas à quoi s'attendre quand on revient dans le pays d'accueil , a-t-il fait valoir.

De son côté, Khadja Saal ne voulait pas voyager dans ce contexte, il était seulement venu déposer un ami. Mme Saal a fait part de ses inquiétudes par rapport à la hausse des cas dans la province.

Personnellement [j'ai] un peu peur parce qu'on a vu des cas augmenter chaque jour. Khadja Saal

Même si des centaines de personnes ont transité par l'aéroport dimanche, on considère l'achalandage assez faible compte tenu du trafic habituel pendant le temps des Fêtes.

Cette situation fait le bonheur de Sam Newton, venu prendre un vol pour Vancouver. Le fait que ce soit aussi vide me fait me sentir un peu plus en sécurité , a-t-il confié.

M. Newton a aussi fait remarquer que tous les voyageurs portaient le masque, de même que les employés, ce qui ajoute à son sentiment de sécurité. Il a mentionné que tant que tout le monde porte le masque, ça devrait bien aller .

Certains employés qui ne voulaient pas être identifiés ont dit être étonnés de voir autant de gens à l'aéroport dans le contexte actuel. Selon eux, plus de 1000 voyageurs transitent quotidiennement par l'aéroport Macdonald-Cartier depuis les derniers jours.

Avec les informations de Frédéric Pepin