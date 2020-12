Les initiatives de réconfort se multiplient à l’approche des Fêtes

Les initiatives de bienveillance et de réconfort pour les personnes seules se multiplient dans le Bas-Saint-Laurent. À plusieurs endroits, ces initiatives ont pris la forme de cartes de souhaits pour le temps des Fêtes.

Alors que les Québécois se préparent à passer Noël dans leur bulle familiale, plusieurs s'inquiètent pour les personnes vivant seules, en particulier les aînés.

C'est dans cette optique qu'Anick Arsenault et Christina Lamarre ont répondu à l'appel de projets qui font du bien , lancé par la Ville de Matane.

Les deux femmes ont confectionné des cartes postales qu'elles ont par la suite distribuées dans des foyers pour personnes âgées.

Certains aînés sont moins à l'aise avec la technologie, les textos ou les appels vidéos, explique la poète Anick Arsenault. On voulait donner une autre façon de communiquer avec nos proches.

On voulait juste faire du bien aux gens et même à nous, ça faisait du bien. Anick Arsenault, poète

Du réconfort aussi à Rimouski

À Rimouski, une initiative proposait aux citoyens d'écrire des cartes de vœux pour les aînés.

Inspirée par un projet similaire à Gatineau, Kristine Plourde a récolté plus de 600 cartes qu'elle distribuera cette semaine dans les résidences de la région.

Dans un souci d'équité, les cartes sont écrites sans être adressées à une personne en particulier.

Ce sont des cartes sans nom : nous avons demandé aux gens d'écrire soit "mon cher monsieur" ou "ma chère madame", soit une carte unisexe, parce qu'on ne voulait pas que Monsieur Roger reçoive cinq cartes et que Madame Marie en reçoive juste une.

À Matane, la directrice du Carré Saint-Jérôme, Marie-André Dupré, affirme que les initiatives de bienveillance du genre ont augmenté cette année.

En plus des cartes d'Anick Arsenault et de Christina Lamarre, les résidents de son établissement ont reçu des cartes d'enfants en CPECentre de la petite enfance et d'élèves des écoles primaires du secteur.

Kristine Plourde espère, quant à elle, que cette chaîne de solidarité et d'empathie se poursuivra bien après les Fêtes.

Signe encourageant : certaines participantes de sa campagne de cartes de souhait ont même laissé leurs adresses postales dans le but de commencer une correspondance régulière avec les aînés.

D'après un reportage de Marie-Jeanne Dubreuil